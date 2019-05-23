2019-05-23T13:13:51+03:00
Общество

Онлайн-трансляции «Беги, герой!» посмотрели 20 тысяч болельщиков

Tele2 обеспечила онлайн-трансляцию наиболее интересных мест трассы нижегородского благотворительного полумарафона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Онлайн-трансляции «Беги, герой!» посмотрели 20 тысяч болельщиковОнлайн-трансляции «Беги, герой!» посмотрели 20 тысяч болельщиков
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Tele2 обеспечила онлайн-трансляцию наиболее интересных мест трассы нижегородского благотворительного полумарафона «Беги, герой!». Возможностью поболеть за бегунов онлайн воспользовались более 20 тысяч неравнодушных зрителей.

Tele2 в четвертый раз выступила партнером благотворительного полумарафона «Беги, герой!», который ежегодно проводится в Нижнем Новгороде в мае. С помощью высокоскоростного мобильного интернета 4G оператор провел онлайн-трансляцию самых захватывающих мест трассы полумарафона. Поболеть за бегунов зрители могли в удобной зоне отдыха на площадке оператора у катера «Герой», а те, кто не смогли присутствовать на мероприятии, посмотрели онлайн-трансляцию в социальной сети ВКонтакте в официальной группе мероприятия. В результате число неравнодушных онлайн-болельщиков превысило 20 тысяч человек.

Традиционно Tele2 предложила всем участникам забега узнать свой результат сразу после финиша, не дожидаясь финальных результатов, а воспользовавшись высокоскоростным мобильным интернетом 4G. За быстрыми результатами в промозону Tele2 после преодоления финишной черты обратилось свыше 2,5 тысяч спортсменов, или более половины зарегистрировавшихся на мероприятие бегунов. Кроме того, на площадке Tele2 зрители и участники забега могли также отдохнуть на мягких пуфах и подзарядить свои гаджеты. В оборудованной VR-зоне на скорости 4G можно было прокатиться на роликах, а любители селфи сделали более тысячи панорамных фото с помощью технологии 360°.

В 2019 году в благотворительном полумарафоне также приняла участие команда сотрудников Tele2. На дистанции 5, 10 и 21,1 км вышли работники отделов маркетинга, связей с общественностью, департамента продаж, технической дирекции, финансовой службы и других. Традиционно к корпоративной команде Tele2 присоединился директор макрорегиона «Волга» Tele2 Равиль Хайбуллин. По его словам, полумарафон «Беги, герой!» - это событие, ставшее визитной карточкой нижегородцев, объединившее и профессиональных спортсменов, и любителей, и просто болельщиков.

«Мы с коллегами ежегодно с удовольствием принимаем участие в забеге, с каждым годом наша команда растет, а личные результаты каждого становятся еще лучше. В этом году мы хотели, чтобы зрители тоже смогли погрузиться в эту неповторимую атмосферу скорости, энергии и драйва. Tele2 организовала онлайн-трансляцию с самых захватывающих мест трассы полумарафона, и мы рады, что эти эфиры оказались настолько востребованными. Надеемся, что те, кто не смог в этот раз быть на дистанции, тоже почувствовали себя в центре спортивного события и в следующем году обязательно сами примут участие в забеге», - добавил Равиль Хайбуллин.

Благотворительный полумарафон «Беги, герой!» проходит в Нижнем Новгороде ежегодно с 2015 года в третье воскресенье мая. За четыре года количество участников забега выросло более чем в 5 раз. В этом году участие в полумарафоне приняли свыше 5 тысяч бегунов из России, Австрии, Чехии, Испании, Италии, Украины и Латвии. Взрослые участники забега могли выбрать дистанции 5 км, 10 км или 21,5 км. Для детей был организован забег на дистанцию 500 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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