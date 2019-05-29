2019-05-30T09:17:40+03:00
Общество

Признанное качество

Эльвира ОСИПОВА
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Бензин автомобильный ЭКТО-100 (АИ-100-К5) и топливо дизельное ЭКТО Diesel (зимнее класс 1), разработанные и произведенные на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», награждены золотыми Знаками качестваБензин автомобильный ЭКТО-100 (АИ-100-К5) и топливо дизельное ЭКТО Diesel (зимнее класс 1), разработанные и произведенные на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», награждены золотыми Знаками качества
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Бензин автомобильный ЭКТО-100 (АИ-100-К5) и топливо дизельное ЭКТО Diesel (зимнее класс 1), разработанные и произведенные на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», награждены золотыми Знаками качества конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и получила соответствующие Свидетельства. Данная продукция получила положительную оценку экспертной комиссии конкурса и Совета Знака. 29 мая награды были переданы на предприятие.

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Российской Федерации. Предприятие выпускает около 50 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и другая востребованная на рынке продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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