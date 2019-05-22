День города в Нижнем Новгороде перенесли на август

К празднованию своего дня рождения Нижний Новгород подходит похлеще любой красотки – только та старается изменить в этой дате год, а столица Приволжья – число. Сначала День города в Нижнем Новгороде отмечался в сентябре, но вечные осенние ливни сводили на нет все попытки проведения массовых уличных гуляний. Отчаявшись, власти города перенесли празднование на июнь. Но снова не угадали – на этот раз праздник совпал с Днем России. В результате городской юбилей попросту померк на фоне празднеств федерального размаха.

- Неужели Нижний Новгород не достоин собственного праздника? – жаловались нижегородцы. – У всех есть День города, и только у нас нет.

Чтобы исправить эту несправедливость, городские власти решились на очередные реформы – на этот раз День города в Нижнем Новгороде было решено перенести на третью субботу августа.

- Мы граждане выдающегося города: мы сделали треть всего оружия в войну, поставили суда на крылья, - отметил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин. - Мы значимый в стране город, поэтому Нижнему Новгороду нужен собственный праздник. Разнесение Дня города и Дня России – абсолютно необходимая мера.

К такому же выводу пришли и депутаты думы Нижнего Новгорода, поддержавшие это решение абсолютным большинством голосов. На очередном заседании в поддержку изменения Устава города высказались 70% народных избранников.

- Сегодня было принято абсолютно правильное решение – мы действительно достойны того, чтобы у нас была отдельная дата для празднования Дня города. Особенно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, - полагает председатель комиссии городской думы по местному самоуправлению Ольга Балакина. – Почему третья суббота августа? В исторической справке указано, что днем основания Нижнего Новгорода было 19 августа. Поэтому постарались максимально приблизить празднование к этому дню. Кроме того, в это время еще стоит по-летнему теплая погода. Да и нижегородцы уже начинают возвращаться из отпусков и летних каникул.

Между тем незадолго до официального переноса Дня города нижегородцы заговорили о том, что в этом году возможен еще один перенос. Дескать, третья суббота августа в аккурат совпадает с проведением крайне популярного среди населения фестиваля Alfa Future Fest. А значит, празднование Дня города придется на недельку отложить.

- На самом деле в постановлении губернатора Нижегородской области о подготовке к празднованию Дня города обозначена дата 19 августа, - прокомментировала эти слухи Ольга Балакина. – Но она может быть изменена. Какая точно будет дата, мы будем понимать уже ближе к празднованию.