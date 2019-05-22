Вадим Булавинов: «Нужно брать в свои руки контроль за управляющими компаниями»

- У вас карьера развивалась и вертикально, и горизонтально. Бесспорно, вы один из самых уважаемых экспертов в части госуправления и ЖКХ. Поэтому вопросов к вам много. Сейчас ключевая тема – это нацпроекты. Происходит перезагрузка российской экономики. Колоссальное количество денег вбрасывается в нее. И в том числе Нижегородская область получает выгоду. Одна из задач депутата Государственной Думы – следить за их исполнением, контролировать все процессы. Как вы оцениваете участие Нижегородской области в нацпроектах?

- Могу сказать, что Нижегородская область очень активно участвует в нацпроектах. Заявки региона присутствуют в 12 из них. Возьмем сам перечень национальных проектов: образование, здравоохранение, строительство жилья, благоустройство территорий, безопасные дороги, предпринимательство. Это все касается каждого. Всем хочется, чтобы дороги были хорошие, больницы оснащенные, школы современные. Участие Нижегородской области практически во всех национальных проектах позволяет привлечь очень большие суммы. Если говорить о деньгах, то из федерального бюджета на нацпроекты выделяются сотни миллиардов. Только по Нижегородской области общий объем финансирования за три года составит 62 млрд рублей. Для нашего региона это половина годового бюджета. И если мы возьмем такую больную тему как здравоохранение, то 6 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено только на здравоохранение – это 10%.

- Но задача не только получить эти средства, но и правильно отработать. Еще одна тема – 800-летие Нижнего Новгорода. По сути, два года осталось, скоро начнется последний отсчет. Два года назад Федерация нам с «барского плеча» дала 800 млн рублей. Все говорили – «ой, как мало», «кошмар», «ужас», «а вот Ярославлю дали столько, Казани – столько»... Губернатор Глеб Никитин и его команда получили в этот раз 10 млрд. И снова история – «все украдут». То есть мало денег – плохо, много – плохо. Как оправдать ожидания людей? Чего не хватает на сегодняшний день?

- На самом деле рассчитывать, что все будут довольны, очень наивно. Надо просто работу свою работать. Поэтому то, что в регион придет 10 млрд рублей, – это замечательно. Да, действительно, люди говорят – зачем тратить 3 млрд рублей на парк «Швейцария», есть другие объекты. Но если парк готов по проектно-сметной документации, если под него готовы выделить деньги, нам что, отказываться? К сожалению, не на все объекты деньги дают.

- Действительно, парк требовал к себе внимания, что говорить...

- Там проблемы начинаются со штолен внизу, которые были заброшены более 30 лет назад, и заканчивая самим парком. Учитывая, что там очень много краснокнижных растений, парк нужно приводить в порядок, и что это будут делать – это хорошо.

- Еще и развязка в Сормове. Деньги выделяются на большие инфраструктурные проекты. 170 тысяч человек живет в Сормове, которые практически всю жизнь проводят в этих ужасных пробках.

- Развязка в Сормове – это вообще суперважная задача, которую нужно успеть сделать. Дело в том, что также как раз за этим переездом находится подстанция скорой помощи, которая вовремя не может приехать к больным.

- Я смотрю, вы сейчас инициировали законопроект, который позволит передавать благоустроенные дворы в собственность дома.

- Не совсем дворы. Произошел парадокс и казус. Ко мне обратились главы поселений Володарского района с проблемой, в которую я стал вникать и был просто удивлен. На сегодняшний день, если на отмежеванной к дому территории в рамках программы благоустройства за счет бюджета устанавливаются детские площадки, спортивные объекты, другие элементы благоустройства, то они числятся или бесхозными, или могут только за плату быть переданы жителям многоквартирного дома. На эту глупость я подготовил законопроект, меня поддержали все коллеги, особенно мэры городов, чтобы можно было бесплатно, безвозмездно передать жителям объекты, размещенные на их отмежеванной территории.

- Кто будет следить за ними – жители или все-таки ДУК?

- Здесь в чем глупость: земля после межевания и так жителей. Они за нее платят в числе коммунальных платежей. И, получается, ДУК их не содержит, а тот, кто их построил, содержать не может, потому что они на земле дома. Много лет никто не обращал на это внимания. В июне законопроект будет рассматриваться на комитете, в июле он планируется к первому чтению в Государственной Думе.

- Вероятность того, что он будет принят, высокая. Раз уж про ДУК заговорили, очевидно, что на сегодняшний день их работой жители недовольны – где-то дворников не хватает, где-то влажной уборки в подъездах. Как-то можно ситуацию исправить? Есть какое-либо решение? Репрессивные меры по отношению к ДУК (значительно увеличить штрафы, увольнять людей)?

- Мы говорим про многоквартирные дома. Там собственник – житель. Жители, к сожалению, очень инертны и не хотят образовывать ТСЖ, когда полностью весь контроль, включая и плату за выполненную работу, остается за ними. Они по умолчанию попали в домоуправляющие компании. Абсолютно никакого желания у жителей нет контролировать, за что они платят деньги. У ДУК сотни домов. Это провоцирует их на злоупотребление. ДУК, во многом зарабатывая миллиарды рублей, не выполняют свои задачи, потому что деньги и так у них.

- То есть, я правильно понимаю, что здесь кроме власти и ГЖИ должны люди сами активно включиться. Что им нужно делать?

- Дело в том, что люди должны понять, что они не только платят деньги, но это еще и их собственность. У них по закону есть все полномочия, чтобы ежемесячно контролировать через старших домов, которых они избирают, акты выполненных работ. Скосили газон – плюсик, подмели придомовую территорию – плюсик, отремонтировали подъезд – плюсик, не сделали работу – минус.

- Что, нужно больше жаловаться, писать бумаг?

- Нет. Нужно брать в свои руки контроль за управляющими компаниями. Возьмем ТСЖ. У нас их создано порядка тысячи по Нижнему Новгороду. В большинстве из них совсем другая ситуация. Более благоустроенная территория, лучшее содержание дома.

- Хорошо. Возьмем совсем классический пример – Канавинский ДУК. Вы с его работой хорошо знакомы. Дворник должен быть у каждого дома. Сейчас там один дворник на пять домов. Человек не справляется, работает, как может. Очевидно, что можно выписать штраф. Но это незначительная сумма для ДУК. Им выгоднее не делать свою работу и платить штраф, чем делать. Вы можете как депутат на эту ситуацию повлиять?

- То, что касается конкретно Канавинской ДУК, я даже обращался в прокуратуру около двух лет назад. Дело в том, что он принадлежит одному из очень известных олигархов, который купил четыре или пять управляющих компаний. Насколько я помню, тогда, не знаю, как сейчас, деньги в большинстве своем выводились в Москву. Прокуратура сказала, что факты подтвердились и они направлены в финмониторинг. До сих пор ответа я не получил. Когда я встречался с главой Канавинского района, я говорил ему, что есть радикальный способ, а есть способ постепенно заставлять управляющие компании работать. Но Канавинский район тоже разный. Возьмем, к примеру, Мещерку и Гордеевку – это современные дома, которые не требуют большого количества вложений. Если возьмем Сортировку – это более старый фонд. Если старое Канавино - это вообще беда. Ветхий фонд, дома, которые никому не нужны, сборы маленькие. Везде нужно подходить взвешенно и грамотно. Власть может помочь людям собраться и принять правильное решение.

- Улица Большая Покровская попала в рейтинг улиц, благоустройство которых стало самым дорогим. Я очень грущу, когда вижу такие рейтинги. Как вы прокомментируете эту информацию?

- Я не знаю, какая была смета, кто был подрядчиком. То, что очень много нареканий до сих пор по качеству, несмотря на то что она самая дорогая, – это факт.

- Запрос на благоустройство на сегодняшний день – один из самых главных. Последний соцопрос молодежи на тему: "Вы хотите остаться в России или уехать?". Большинство (90%) хотят остаться при одном условии – благоустроенная территория. Лавочки, урны, газон – все как мы любим.

- Я вам расскажу анекдот: в 2003 году за лето я поставил восемь тысяч урн. Их переломали и изуродовали в течение первого года. Мы на следующий год еще четыре тысячи поставили – изуродовали около тысячи. Мы еще поставили – в конечном итоге люди привыкли к урнам. Урны нужно ставить и, главное, их содержать. Должны быть конкретно определены организации, которые будут конкретно вывозить из них мусор.

- Нужно начинать, нужно воспитывать людей. Мусорная реформа сейчас у всех на слуху. В Нижегородской области, по нашей оценке, а я занимаюсь этой темой довольно давно, она, конечно, не без проблем, но есть регионы в России, где все значительно хуже. Как вы оцениваете ход мусорной реформы?

- Отвратительно. Начну с мелкого – я считаю абсолютно неправильным, что начисление идет с метра квадратного. Давайте скажем откровенно, регионов, где платят метры, а не жители, минимальное количество. Тут же двойные и тройные платежи. Буквально в один из эфиров телекомпании «Волга» звонил пожилой человек, который вообще лежал в больнице, но получил платежи и за квартиру, и за дом в деревне. Но еще и больница, где он около двух месяцев находился, тоже заплатила за вывоз мусора в рамках своего содержания. Получается, что за человека трижды взяли плату. Теперь дальше – сам тариф. Нормы накопления разные. Почему у нас 700 с лишним с одного куба? Кто логично объяснит, на основе чего это взято? Абсолютно странная логистика – определены только полигоны, которые сертифицированы. Мусор приходится возить за десятки, а иногда и за более чем сто километров. Сейчас принимается решение сделать перевалочные базы, которые позволят сэкономить. Люди жалуются на несвоевременность вывоза мусора. Опять же бардак, связанный с тем, кто содержит контейнерную площадку ,и т. д.

- У нас – как всегда. Мы сначала очень долго собираемся, потом начинаем быстро бежать. Прошло буквально пять месяцев. Мне кажется, уже осенью мы сможем подвести какие-то итоги. То, о чем вы говорите в части мусора, зная, что вы заседаете в Москве в больших кабинетах, я полагаю, что вы эту информацию доносите.