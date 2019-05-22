Велопробег «Дорога Минина» снова состоялся в Нижегородской области

19 мая состоялся XIV Открытый велопробег «Дорога Минина», организованный Фондом «Нижегородский Кремль» в партнерстве с Нижегородским региональным отделением ВОО «Русское географическое общество» при поддержке правительства Нижегородской области. Генеральным партнером мероприятия выступила Компания «ЛУКОЙЛ». В этом году на «Дорогу Минина» вышли 500 любителей велоспорта. Маршрут велопробега протяженностью 40 километров проходил по территории Володарского района Нижегородской области.

«ЛУКОЙЛ» поддерживает этот велопробег уже пятый год подряд - как спонсорской помощью, так и личным присутствием – в мероприятии всегда участвуют сотрудники Компании.

-Таким пробегом мы интегрируем историческую память и спортивный образ жизни. Очень радостно, что у нас есть постоянные партнеры - Компания «ЛУКОЙЛ», которая поддерживает нас в таком хорошем начинании,- отметил Сергей Малиновский, генеральный директор фонда «Нижегородский Кремль».

Участие в велопробеге – не только дань памяти национальным героям, демонстрация приверженности спортивному образу жизни, но и возможность стать участником благотворительного проекта. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия велопробег получил статус благотворительного, а средства в размере 10% от организационного взноса пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля.