2019-05-21T16:24:49+03:00
Общество

Александр Заремба: «Родительский контроль стал лучшей практикой и тиражируется в 82 регионах страны»

Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода отметил, что инициатором проекта стал мэр города Владимир Панов
Эльвира ОСИПОВА
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Александр Заремба: «Родительский контроль стал лучшей практикой и тиражируется в 82 регионах страны»Александр Заремба: «Родительский контроль стал лучшей практикой и тиражируется в 82 регионах страны»
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Родительский контроль, инициатором которого является Владимир Панов, стал лучшей практикой и тиражируется в 82 регионах нашей страны. Об этом сообщил член Общественной палаты Нижнего Новгорода, председатель Общественного совета федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в Нижегородской области, председатель городского Совета отцов Александр Заремба.

- Оценивая работу мэра города за год, хочу сказать, что все решения, которые были приняты Владимиром Пановым, носили системный характер. В них четко прослеживается диалог с обществом. Нижегородцы вовлечены в решения системных вопросов, которые улучшают жизнь всего города. За год руководства Панова появилось очень много полезных инициатив. Во всех районах города открываются пункты приема вторсырья – это развивает экологическую культуру, а меня, как многодетного отца, беспокоит не только, какими вырастут мои дети, но и будущее внуков. Эковоспитанию способствует и реализация проекта «Зеленый Нижний-2020». В городе восстанавливаются фонтаны, переходит на новый уровень работа по уборке снега, мусора через информационные порталы «АнтиснегНН» и «Наш Нижний».

Кроме того, не прекращаются и регулярные встречи с жителями нашего города.

Отдельно хотелось бы отметить работу по поддержке социальных проектов, а именно - фестиваль семейных театров «Вперед за Синей птицей». Владимир Александрович понимает, что развитие и укрепление семейных ценностей – это основа основ. Он поддержал и запустил проект Совета отцов «Родительский контроль», который с марта 2018 года по сегодняшний день провел более 4 тысяч проверок в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Созданные чаты в мессенджерах практически в режиме онлайн решают любой вопрос. На прямой связи с родительской общественностью комбинаты питания, руководство школ, администрация города. В этих чатах помимо проблемных моментов стали появляться пожелания и благодарности представителям комбинатов питания. Этого не было ранее. Родители стали именно участниками и партнерами в решении сложнейшего вопроса, связанного с питанием.

Наш проект получил признание и стал лучшей практикой в РФ на первом Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге, который прошел в феврале 2019 года. Проект признан Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и успешно тиражируется в 82 регионах нашей страны. Родительское сообщество совместно с участниками проекта было задействовано в написании рекомендаций к новому СанПИНу. В настоящее время в чате и на сайтах «Родительского контроля» замечаний нет - это и есть огромная заслуга мэра.

Напомним, 22 мая глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представит депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. В своем выступлении он затронет итоги реализации на территории города национальных проектов и госпрограмм, в том числе в сфере образования, социальной политики, развития дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды. Ранее сообщалось, что собственные доходы городского бюджета в 2018 году выросли на 7%, в основном за счет роста налогооблагаемой базы. Основные доли расходов бюджета приходились на социальную сферу – 59,3%, транспорт и дорожное хозяйство – 23,5%, общегосударственные вопросы – 7,2% и ЖКХ – 7%. Приоритетными при исполнении бюджета оставались социальные обязательства города. По сравнению с 2017 годом расходы на соцсферу выросли на 689 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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