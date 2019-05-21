2019-05-21T16:10:12+03:00
Общество

Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев: «Нижний Новгород проводит взвешенную и гибкую бюджетную политику»

По его словам, макроэкономические показатели развития в данном регионе показатели выглядят вполне достойно
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: мэрия Нижнего НовгородаФото: мэрия Нижнего Новгорода
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«Судя по данным статистики, Нижний Новгород проводит достаточно взвешенную и гибкую бюджетную политику. Несмотря на не самые благоприятные макроэкономические показатели развития страны в целом, в данном регионе показатели выглядят вполне достойно. Так, дефицит бюджета с 2018 году снизился до 176,7 млн рублей против 2,5 млрд рублей годом ранее. При этом разница между собственными доходами и собственными расходами за это время сократилась с 1,2 млрд рублей до 425,4 млн рублей.

Далеко не всем сопоставимым по численности населения и структуре промышленности городам страны удалось в прошедшем году продемонстрировать столь завидную динамику сокращения дефицита бюджета. Выход в перспективе бюджетных показателей на бездефицитный уровень является не только знаковым с точки зрения оценки качества работы руководства города, но и позволяет рассчитывать на определенные преференции со стороны федеральных властей. Что касается социально-экономической ситуации в Нижнем Новгороде, то она в целом стабильна и не вызывает каких-либо существенных нареканий.

Федеральные и муниципальные программы целевой поддержки льготных групп населения осуществляются в полном объёме, базовые показатели по выполнению Майских указов Президента в целом находятся на уровнях, соответствующих оценке «не ниже среднего по стране». Учитывая высокий производственный потенциал города, широко диверсифицированную промышленность, представленную практически полным спектром предприятий машиностроения, судостроения, приборостроения, автомобильной, химической, пищевой, легкой промышленности, предприятиями ВПК и т.д., а также развитую инфраструктуру, качественное социальное выполнение программ социальной поддержки населения, хорошее обеспечение объектами торгово-развлекательного назначения, медицинскими и образовательными учреждениями, можно с высокой степенью вероятности дать умеренно-позитивные прогнозы развития Нижнего Новгорода в 2019 году с перспективами ускорения темпов роста основных экономических показателей развития города в 2020-м и последующих годах. Вероятнее всего, что даже при ожидаемом снижении темпов экономического развития России в текущем году Нижнему Новгороду в ближайшее время удастся выйти на стабильно профицитный бюджет, что является в таких условиях весомым достижением».

Напомним, 22 мая глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представит депутатам городской думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. В своем выступлении он затронет итоги реализации на территории города национальных проектов и госпрограмм, в том числе в сфере образования, социальной политики, развития дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды. Ранее сообщалось, что собственные доходы городского бюджета в 2018 году выросли на 7%, в основном за счет роста налогооблагаемой базы. Основные доли расходов бюджета приходились на социальную сферу – 59,3%, транспорт и дорожное хозяйство – 23,5%, общегосударственные вопросы – 7,2% и ЖКХ – 7%. Приоритетными при исполнении бюджета оставались социальные обязательства города. По сравнению с 2017 годом расходы на соцсферу выросли на 689 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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