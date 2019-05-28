Глеб Никитин исполнил желание воспитанников Дзержинского санаторного детского дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исполнил желание сразу десяти воспитанников Дзержинского санаторного детского дома. В рамках проекта «Мечтай со мной» дети съездили в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В ходе поездки дети увидели смену караула у Вечного огня, погуляли в парке «Зарядье», совершили двухчасовую водную экскурсию на теплоходе по Москва-реке, а также посетили шоу Королевского Цирка Гии Эрадзе в Московском Цирке Никулина на Цветном бульваре.

Мечта воспитанников сбылась благодаря проекту «Мечтай со мной». Накануне Нового года в Московском кремле стояла елка с шариками, в которых прятались желания детей. Главы регионов выбирали шарик, а потом должны были выполнить желание.

Воспитанники Дзержинского санаторного детского дома мечтали побывать в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. В Казани дети побывали еще в декабре прошлого года. В столице Татарстана ребята прокатились на колесе обозрения и побывали в аквапарке «Ривьера». Несколько дней назад дети вернулись они вернулись из Москвы. Осталась еще одна поездка.