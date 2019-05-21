Афиша Нижнего Новгорода с 22 по 29 мая: Константин Хабенский, Therr Maitz и «Муж на час»

СПЕКТАКЛИ

Мария Горбань в спектакле «Муж на час»

Легкая комедия с неожиданными поворотами сюжета, добрым юмором, колоритными героями и жизненной моралью подарит вам яркие и теплые эмоции. Несмотря на обилие шуток и остроумных диалогов, постановка окажется поучительной и даст понять, что одиночество - не всегда плохо, а внешность - не главное. В ролях: Мария Горбань, Тимур Еремеев, Виктор Логинов, Мария Шекунова, Владимир Селиванов. (16+)

23 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1000 -2200 рублей

«Нелетная погода…» с Бледанс и Федункив

Герои пьесы в нелетную погоду оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Для столичной бизнес-леди Марины это повод провести еще одну ночь с любовником. Деревенскую девушку Зою ждет дома очень ревнивый муж. Герои не догадываются, что эта ночь перевернет их жизни и даст ответы на вопросы: что такое настоящая любовь, как далеко может завести ревность, с чем подают женскую месть и какое отношение к этому имеют пингвины. В ролях: Эвелина Бледанс, Марина Федункив, Тимур Еремеев, Роман Богданов. (16+)

29 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1200 - 2600 рублей

Константин Хабенский: «Не покидай свою планету»

Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» представляют спектакль «Не покидай свою планету», поставленный по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это больше, чем очередное обращение ко всем известной сказке. Это спектакль-фантазия, соединивший в себе драматического артиста, классических музыкантов, необычную сценографию, кинетические объекты и последние достижения в области видеоарта. (12+)

28 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 2000 - 8500 рублей

Моноопера «Ожидание»

В основе монооперы «Ожидание» - стихи Роберта Рождественского. Одинокая женщина приходит на свидание раньше мужчины. Все, что у нее творится в душе за время этого мучительного ожидания, рисует нам музыка Таривердиева с подкупающей простотой и правдивостью. Музыка, то трогательно простодушная, то отчаянно экспрессивная, захватывает слушателя своей искренностью и глубоким сочувствием к героине. Оправдаются ли ее надежды, придет ли он, кого так страстно она любит? Неизвестность придает коллизии особую горькую нотку, но и не лишает сладкой надежды на счастливый финал. Солистка - актриса Камерного музыкального театра им В. Т. Степанова Анастасия Павлина. (12+)

25 мая, 18.00

Дом актера им. В. Вихрова, ул. Пискунова, 10; тел. 436-63-50

Билеты: 300 рублей

«Говорит Москва». Моноспектакль

Небыль для артистки с одним микрофоном. Наталья Кузнецова в постановке Александра Ряписова по одноименной пьесе Юлии Поспеловой. В основе пьесы - книга Светланы Алиллуевой «20 писем к другу». (16+)

28 мая, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 400 рублей

КОНЦЕРТЫ

«Поющие гитары» в легендарном составе

В последние годы интерес к старым и новым песням ВИА «Поющие гитары», который стоит на пороге своего золотого юбилея, по-прежнему не ослабевает. Надо особо отметить, что коллектив играет только «живые» сольные концерты и принципиально не использует фонограмму. (6+)

24 мая, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 800 - 1800 рублей

Therr Maitz. Хиты и новые песни

Уникальное по своему содержанию и качеству событие - концерт Therr Maitz с расширенной программой, куда войдут все самые лучшие произведения, хиты и песни с нового альбома. Therr Maitz, пожалуй, главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет. Основатель и лидер группы Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале, уверенно ломает все штампы здешнего шоу-бизнеса. История Therr Maitz самым убедительнейшим образом доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию. (12+)

24 мая, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 2000 - 4000 рублей

КИНО

УЖАСЫ, ФАНТАСТИКА, ТРИЛЛЕР (США)

«Гори, гори ясно»

Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?

Создатель фильмов «Стражи Галактики» и «Эксперимент «Офис» Джеймс Ганн представляет радикально новый провокационный жанр: супергеройский хоррор. (16+)

Режиссер: Дэвид Яровески. В ролях: Элизабет Бэнкс («Голодные игры»), Джексон А. Данн, Дэвид Денман («Настоящий детектив»), Дженнифер Холлэнд, Мэтт Джонс и другие.

С 23 мая в кинотеатре «Арлекино», Советская пл. 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

ШОУ

Stand Up. Юля Ахмедова

Юля Ахмедова - первая девушка на российском телевидении, выступающая в жанре стендап. В своих шоу Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому ее рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин. (18+)

23 мая, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1500 - 3000 рублей

ВЫСТАВКИ

«Свет фресок Дионисия»

Сюжетная выставка «Свет фресок Дионисия» открылась в НГВК. Около 90 фоторабот дают возможность зрителю получить впечатление о Ферапонтовской стенописи Дионисия и понять авторский замысел гениального художника, искусство которого во второй половине XV века завершает эпоху Золотого века русской иконописи. В основе этого проекта - авторские работы фотохудожника и издателя Юрия Холдина из серии «Фрески Ферапонтова монастыря». Идея создания достойного изобразительного материала нового поколения возникла у мастера в 1995 году. Приехав в село Ферапонтово и увидев фрески вживую, Холдин был потрясен несопоставимостью оригинала с опытом полиграфического представления его на протяжении всего ХХ века. В течение семи лет он создавал не имеющий аналогов в истории существования фресок материал, передающий на языке искусства фотографии особенности архитектуры собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. (6+)

С 16 мая

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону

«Под одним небом»

В Художественном музее продолжается выставка французской и русской живописи XIX - XX веков из собрания Инны Баженовой (Москва). Живописные полотна французских постимпрессионистов Жоржа Сёра, Андре Дерена, Одилона Редона, Мориса Утрилло, а также русских художников Петра Кончаловского, Ильи Машкова и многих других впервые будут показаны в музее Нижнего Новгорода.

Важная особенность коллекции Инны Баженовой - стремление отразить многообразие взаимовлияний в европейской и российской классической живописи. Экспозиция выставки «Под одним небом» также стремится показать параллели и взаимодействия в развитии творчества художников и национальных школ двух стран.

В Нижнем Новгороде культурный фонд InArtibus представляет 51 полотно, из которых 21 - произведения французских живописцев. Несмотря на то что данный выставочный проект имеет свою историю (выставка была показана в Москве и Уфе в 2018 году), ее состав специально для нижегородцев был расширен. (0+)

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону

«Затмение солнца». Горький и мультимедиа

Спектакль «Затмение Солнца» использует редкие в нижегородском театральном пространстве мультимедийные технологии: большая часть декораций представляет собой 3D-видеомэппинг. Проекционные технологии выводят зрителей за рамки физической реальности, создают уникальное пространство, расширяя объем сцены, добавляя в сценографию недоступную прежде динамику, создавая дополнительный эмоциональный фон.

Смерть Максима Горького и его сына до сих пор относят к главным загадкам ХХ столетия. Кто Горький: сотрудник спецслужб или жертва? Как создаются мифы? Что было на самом деле? В основу спектакля легла версия активного участия ОГПУ в жизни и смерти великого русского писателя Алексея Максимовича Пешкова (Горького). 16+

29, 30 мая в 18.00

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 300 - 900 рублей