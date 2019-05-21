Стало известно, где будут установлены первые «Умные остановки» в Нижнем Новгороде

О повсеместном внедрении «умных остановок» на территории Нижнего Новгорода говорят уже несколько лет. Однако пока дальше одного опытного образца у «Серой лошади» дело не пошло. Когда же ждать остальных – рассказали разработчики на заседании комиссии городской думы по транспорту.

- По сути, это первый в России опыт создания автоматической информационно-справочной системы на остановочных павильонах, - отметил и.о. директора Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура. – Здесь нижегородцы смогут и отслеживать время прибытия транспорта, и воспользоваться Wi-Fi, и выстроить нужный для себя маршрут движения. Кроме того, павильоны будут оборудованы системой видеонаблюдения и вызова служб экстренного реагирования. В дальнейшем будет подключена интерактивная система, позволяющая вызвать такси, купить билеты или забронировать место в ресторане.

Впрочем, пока это все только в теории. Сейчас на весь город установлена всего одна «умная остановка» - да и та успела оскандалиться благодаря появившейся через месяц после установки ржавчине. Но разработчики уверяют, что успеют уложиться в запланированные сроки.

- Первый этап включает в себя установку 134 павильонов и полную разработку проектно-сметной документации. Он должен завершиться уже к 30 сентября 2019 года, - заверил Дмитрий Проскура. – Второй этап предполагает установку оставшихся 200 павильонов. Сделать это планируется до мая 2020 года. Другими словами, к 800-летию Нижнего Новгорода проект должен быть полностью реализован.

В настоящее время уже утверждены адреса установки 329 остановочных павильонов, а вот с оставшимися пятью возникли сложности. Как и с диспетчерским пунктом на улице Долгополова.

- Мы вынуждены просить о переносе пяти остановок из-за невозможности получить технические условия на их установку, - сообщили разработчики. – Что касается диспетчерского пункта, который должен стать ядром всей системы, то с ним возникло гораздо больше сложностей, чем мы предвидели. Это объект был нам передан в начале 2019 года. Во-первых, там нет точки подключения к общегородской канализации. В рамках концессионного соглашения теперь требуется устройство канализации длиной 288 метров. Технические условия нами уже получены. Во-вторых, там нет достаточных мощностей энергоснабжения. И, наконец, отдельно проводятся работы по археологическим изысканиям.

По оценке самих разработчиков, стоимость одного остановочного павильона составит примерно 3,6 миллиона рублей. К счастью, из бюджета на них не будет потрачено ни копейки. По условиям концессионного соглашения все расходы на себя берет сама компания «Ростелеком». Однако даже это не спасает от сложностей в процессе согласований.

- В рамках исполнения соглашения мы запросили 1917 согласований у девяти ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время нами получены только 550 согласований, - сообщил Дмитрий Проскура. – Мы обращались в Нижегородский водоканал, в Теплоэнерго, в Управление инженерной защиты города и в другие организации с просьбой выдавать нам согласования в ускоренном порядке. Из девяти организаций согласились только четыре. Остальные или проигнорировали наше обращение, или ответили отказом.

КОНКРЕТНО

В настоящее время получены ордеры на установку еще восьми «умных остановок» в Нижнем Новгороде:

• Московское шоссе, остановка «Красных зорь»

• Московское шоссе, в районе дома № 171

• Московское шоссе, в районе дома № 191

• Московское шоссе, в районе дома № 219

• Московское шоссе, в районе дома № 85

• Проспект Гагарина, остановка «Мыза»

• Проспект Гагарина, остановка «Щербинки-2»

• Улица Белинского, остановка «Ашхабадская»

• Улица Белинского, остановка «Театр оперы и балета»