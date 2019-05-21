Дачи, квартиры и снегоболотоход: «Комсомолка» изучила, чем богаты члены нижегородского правительства

Как можно разгадать тайны человека, узнать его настоящие увлечения и главные достижения? Правильно, заглянуть в декларацию о доходах. Кто предпочитает загородные дома, кто разъезжает на квадроцикле, а кто отдает должное дорогим иномаркам - «Комсомолка» изучила отчеты губернатора Нижегородской области и его замов.

Глеб Никитин

Сам глава региона в 2018 году заработал 4,6 миллиона рублей, его супруга чуть больше - 5,8 миллиона рублей. Новых крупных объектов недвижимости в закромах главы региона за этот год тоже не появилось. В настоящее время он является собственником жилого дома площадью 171 квадратный метр, квартиры площадью 143 квадратных метра и земельного участка площадью 1500 квадратных метров. На его супругу оформлены две квартиры площадью от 38 до 143 квадратных метров и два машиноместа. Что касается автопарка, то тут Глеб Никитин настроен столь же патриотично, что и в прошлом году, - в нем значатся сплошь отечественные автомобили - ВАЗ 21011 и УАЗ «Патриот». Единственным исключением стал чешский мотоцикл «Ява». А вот супруга главы региона предпочитает немецкий автопром - BMW X3.

Евгений Люлин за год заработал 14,2 миллиона рублей.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Евгений Люлин

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин за 2018 год заработал 14,2 миллиона рублей. В эту сумму вошли доходы от банковских вкладов, ценных бумаг и единовременная выплата по предыдущему месту работы в рамках программы долгосрочного стимулирования для руководителей. Что касается его супруги, то ей удалось заработать за год 948 тысяч рублей. В собственности у вице-губернатора числится восемь земельных участков площадью от трех тысяч до 227 тысяч квадратных метров, два жилых дома от 36 до 41 квадратного метра и нежилое здание площадью 285 квадратных метров. Супруга Евгения Люлина является обладателем земельного участка площадью 3,5 тысячи квадратных метров, жилого дома площадью 36 квадратных метров и квартиры площадью 108 квадратных метров. Что касается транспортных предпочтений, то они у Евгения Борисовича довольно разнообразны - на него записаны мотолодка «Казанка М», гидроцикл YamahaSuperJet и легковой автомобиль Volkswagen. Его супруга остановила свой выбор на автомобиле Mercedes.

В части недвижимости у четы Бетиных смело можно ставить прочерк.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Андрей Бетин

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин в 2018 году заработал 3,1 миллиона рублей, его супруга - 1,1 миллиона рублей. Что касается недвижимости, то тут у четы Бетиных смело можно ставить прочерк - ни на самого заместителя губернатора, ни на его жену не зарегистрировано ни одной квартиры или дома. Правда, в пользовании у них находится дача площадью 201 квадратный метр. А вот с транспортом у зама губернатора дело обстоит уже лучше - он является обладателем сразу двух автомобилей: Mercedes и BMW.

Андрей Гнеушев в 2018 году заработал 4,6 миллиона рублей.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Андрей Гнеушев

Еще один заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев в 2018 году заработал 4,6 миллиона рублей. Чуть поменьше в семейный бюджет принесла его супруга - 3,9 миллиона рублей. Что касается домов и автомобилей, то тут у него ситуация прямо противоположная Андрею Бетину. На него зарегистрирован земельный участок площадью 820 квадратных метров и жилой дом площадью 268 квадратных метров. Зато нет ни одного автомобиля. Только на его супругу зарегистрирован автомобиль Mercedes.

У Дмитрия Краснова полный порядок и с недвижимостью, и с транспортом, и с доходами.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дмитрий Краснов

А вот у Дмитрия Краснова полный порядок и с недвижимостью, и с транспортом, и с доходами. В 2018 году он заработал 5,2 миллиона рублей. Кстати, в эту же сумму вошли доходы по предыдущему месту работы и доходы от продажи имущества. Заработки его супруги оказались намного скромнее - всего 291 тысяча рублей. При этом Дмитрий Краснов является владельцем пяти земельных участков площадью от 250 до 1,5 тысяч квадратных метров и квартиры площадью 221 квадратный метр. На его супругу зарегистрирована квартира площадью 77 квадратных метров и земельный участок площадью 1400 квадратных метров. Можно позавидовать и автопарку Дмитрия Германовича, в который вошли автомобили Mitsubishi, Toyota, грузовик УАЗ, мотоцикл Yamaha, прицеп и моторная лодка «Кайман». На его супругу зарегистрирован автомобиль Mitsubishi.

Среди коллег Сергей Морозов выделился своими необычными транспортными предпочтениями.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сергей Морозов

Заместитель губернатора Сергей Морозов в 2018 году заработал 2,2 миллиона рублей, его супруга - 362 тысячи рублей. Среди коллег Сергей Эдуардович выделился своими необычными транспортными предпочтениями - на него зарегистрирован снегоболотоход Yamaha и мотовездеход. А вот с недвижимостью дело обстоит несколько хуже - у него нет ни дома, ни квартиры. У его супруги в собственности находится земельный участок площадью 129 тысяч квадратных метров, квартира площадью 129 квадратных метров и машиноместо. Правда, нет ни одного автомобиля.

По своим доходам заместитель губернатора Игорь Носов уверенно вошел в тройку лидеров.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Игорь Носов

По своим доходам заместитель губернатора Игорь Носов уверенно вошел в тройку лидеров - за год он заработал 9 миллионов рублей. Правда, здесь же учитывались доходы по предыдущему месту работы. Его супруга принесла в семейный бюджет заметно меньше - 453 тысячи рублей. В собственности у Игоря Носова значится земельный участок площадью 855 квадратных метров, жилой дом площадью 28 квадратных метров, две квартиры площадью от 38 до 54 квадратных метров и крохотное четырехметровое нежилое помещение. На его супругу оформлена квартира площадью 57 квадратных метров. В плане транспорта обошлось без сюрпризов: у самого Игоря Николаевича есть автомобиль Ford, у его супруги - автомобиль Lexus.

Андрей Харин в 2018 году заработал 10,8 миллиона рублей.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Андрей Харин

На одну строчку выше Игоря Носова в рейтинге самых богатых замов разместился Андрей Харин - в 2018 году он заработал 10,8 миллиона рублей. Как и в случае с его коллегой, здесь учитывались доходы по предыдущему месту работы и доходы от банковских вкладов. Его супруга за год заработала 415 тысяч рублей. В собственности у Андрея Николаевича значатся земельный участок площадью 830 квадратных метров и дом площадью 330 квадратных метров. На его супругу оформлена доля земельного участка площадью 3,2 тысячи квадратных метров и доля в жилом доме площадью 53 квадратных метра. В автопарке супругов числятся два автомобиля BMW.

А вот заместителя губернатора Александра Югова можно назвать настоящим аскетом.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Александр Югов

А вот заместителя губернатора Александра Югова можно назвать настоящим аскетом - в 2018 году он заработал всего 1,3 миллиона рублей. При этом в собственности у него только доля в квартире площадью 81 квадратный метр, а личного транспорта нет совсем.