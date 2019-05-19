2019-05-19T19:00:58+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Ночь музеев» в Нижегородской области посетили больше 155 тысяч человек

В акции участвовали больше 70 учреждений культуры
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Ночь музеев» в Нижегородской области посетили больше 155 тысяч человек. ФОТО: Александр Воложанин.«Ночь музеев» в Нижегородской области посетили больше 155 тысяч человек. ФОТО: Александр Воложанин.
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В этом году в акции «Ночь музеев» в Нижегородской области приняли участие больше 155 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Самой масштабной акция стала в Нижнем Новгороде - в музеи города пришли почти 100 тысяч человек, - отметил глава региона. - Для многих уже стало традицией семьями посещать такие мероприятия. Это говорит о том, что спрос на такие крупные культурные события в регионе очень большой.

Большая Покровская превратилась в одну большую концертную площадку. ФОТО: Александр Воложанин

Большая Покровская превратилась в одну большую концертную площадку. ФОТО: Александр Воложанин

В рамках акции «Ночь музеев» в Нижегородской области для посетителей открылись больше 70 музеев, галерей и выставочных комплексов. Они работали с шести часов вечера до полуночи. При этом самой посещаемой площадкой стал Арсенал, который посетили больше 35 тысяч человек. Помимо самих экспозиций, на фасаде здания можно было увидеть проекции от художников и программистов из Нидерландов. Не менее популярной стала и улица Большая Покровская, которая на время проведения мероприятия превратилась в одну большую концертную площадку.

Больше 70 музеев открыли свои двери для нижегородцев. ФОТО: Александр Воложанин.

Больше 70 музеев открыли свои двери для нижегородцев. ФОТО: Александр Воложанин.

- Открытие акции прошло на Театральной площади, - говорится в сообщении. - Жители и гости города увидели световое шоу на фасаде здания театра драмы под музыку в исполнении скрипачки Ани Ли, а также мастер-классы по живописи, фотозоны и театрализованные постановки.

Также во время проведения «Ночи музеев» в нижегородском кремле впервые для посетителей была открыта Пороховая башня. Там прошел концерт фольклорного коллектива с пасхальными песнопениями. Кроме того, впервые нижегородцы смогли попасть в подземелье Дмитриевской башни — спуститься на уровень города XVI века. Специально к «Ночи музеев» для посетителей там был подготовлен квест. Уже с июля его планируют проводить на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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