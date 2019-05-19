Руслан Станчев: «Нижний Новгород принадлежит людям, а не чиновникам»

"Главная задача депутатов, кроме решения простых, в том числе бытовых, вопросов жителей - каждому чиновнику, который со временем "покрывается бронзой", говорить одно и то же - город принадлежит людям. Каждый день им как мантру напоминать, что они работают для жителей города", - заявил участник предварительного голосования "ЕР" по довыборам в Нижегородскую думу по избирательному округу №15 генеральный директор ТК "Волга" Руслан Станчев на вторых дебатах 19 мая 2019 года. Темой дебатов стали ЖКХ и комфортная городская среда.

"Город Горький всегда был грязным городом. Так сложилось исторически. Казалось бы, чистота должна стать нашей национальной идеей. Но нам катастрофически не везло с властью. Десятилетия власть обогащалась, думала, что город принадлежит им. А город ветшал и разрушался", - сказал он.

Руслан Станчев предложил присутствующим сравнить два газона - крупной компании и муниципальный.

"Мы видим большую разницу. Если бы такой газон как у муниципалитета был у частной компании, там всех бы уволили с позором. В муниципалитете же все продолжают работать. Я за репрессивные меры по отношению к ответственным лицам. Тех, кто убирает и тех кто мусорит, нужно наказывать рублем", - заявил участник дебатов.

Он подчеркнул, что это задача не только власти, но и гражданского общества и депутатов

"Депутаты должны бесконечно ходить, фиксировать, кричать, стонать во всех кабинетах и призывать чиновников хорошо делать свою работу", - сказал Руслан Станчев.

Руслан Станчев напомнил, что сейчас 705 млн рублей в год тратится на федеральную программу "Комфортная городская среда". Она реализуется и в Нижегородской области.

"В рамках программы к 2024 году планируется привести заброшенные и ветхие места города в порядок. Но кроме самих пространств необходимо ещё и дорогу до них сделать, решить вопрос с освещением... К таким вопросам тоже нужно обращаться", - пояснил он.

В ходе обсуждения была затронута тема "мусорной реформы". Кандидат отметил, что в Нижегородской области она проходит практически безболезненно.

"То что на Западе развивалось десятилетия, нельзя внедрить за год. Отвечать за мусорную реформу должен региональный оператор. В Нижегородской области ответственность на себя взяла власть. Это честно по отношению к людям и всем участникам процесса. Негатив, который возник вначале пережит, система отлажена, остались частные вопросы", - пояснил он.

Руслан Станчев также сообщил, что неделю назад к обсуждению тарифов с регионами подключился председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он, по словам участника дебатов, пообещал разобраться, что сделано не так.

"Последние соцопросы показывают, что молодежь из России уезжать не собирается. 90% хотят здесь жить и работать, но при одном условие - комфортной городской среде. Нужно жить простыми вещами: не политикой, не высокими материями, не демагогией, а ежедневной работой. Нужно сделать город чистым и светлым", - заключил Руслан Станчев.