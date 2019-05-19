Инна Ванькина: «Хочу, чтобы канавинцы имели возможность отстаивать свои интересы перед руководством города и области»

«Нет ни одного равнодушного человека, который бы не хотел жить комфортно и безопасно в своем городе, на своей улице, в своем доме», - заявила участница предварительного голосования «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода по избирательному округу № 16 директор Нижегородского цирка Инна Ванькина в ходе вторых дебатов 19 мая. Темой дебатов стали ЖКХ и комфортная городская среда.

По словам Ванькиной, в округе № 16 дела с благоустройством обстоят неплохо. Во многом благодаря прошедшему в 2018 году чемпионату мира по футболу.

- От мундиаля нам достались прекрасная набережная, отремонтированная Стрелка, метро. Это, конечно, хорошо, но нам есть над чем работать. Прежде всего, это касается придомовых территорий, создания парковочных мест, вывоза мусора и наведения порядка в подъездах, - отметила директор цирка.

Участница дебатов напомнила, что «Единая Россия» инициировала проект «Формирование комфортной городской среды», а муниципалитет сформировал план до 2024 года, в котором определены придомовые территории для благоустройства за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов.

- В этом плане у нашего округа всего лишь пять пунктов! Считаю, что это связано, прежде всего, с отсутствием у нас депутата, который мог бы отстаивать наши интересы, - заявила Ванькина. - В Стратегии развития Нижегородской области четко выявлены приоритеты, контролируемые губернатором Глебом Никитиным: человек, экономика и пространство. Нам всем должно быть удобно и комфортно! И есть три принципа, по которым мы с вами будем строить лучшую жизнь: инновационный подход, устойчивость и справедливость. Считаю несправедливым, что в плане по благоустройству у нашего округа только пять пунктов.

Вместе с тем в округе № 16 есть проблемы, например, отсутствие ливневой канализации на улице Есенина. После каждого дождя там практически невозможно проехать на машине. Или взять хотя бы набережную - наследие ЧМ-2018, которая, по словам кандидата, завалена мусором. Есть вопросы и к владельцам домашних животных, которые выгуливают своих питомцев на детских площадках и не убирают за ними.

- Но это уже к вопросу нашего общего воспитания. Чего бы мне хотелось? Чтобы жители шестнадцатого округа имели возможность отстаивать свои интересы перед руководством города, области и страны. Думаю, я бы была полезна в этой истории, - отметил директор цирка.

Участники дебатов также затронули тему «мусорной реформы». И здесь у Инны Ванькиной имеется свое мнение. По ее словам, жители стали платить больше, а вот мусор стал вывозиться хуже.

- Нам обещали скорейшую адаптацию к «мусорной реформе». Мы верили, что с 1 января 2019 года понадобится пару месяцев для адаптации. Сегодня 19 мая, и что-то мы ни к чему не адаптировались, - подчеркнула кандидат. - Читая правоустанавливающие документы, видим, что мусор разделять запретили. Думаю, это еще одна из задач нашего с вами кандидата - внести ясность в эти документы. И не просто внести ясность, а добиться ее четкого прописания и утверждения. Мое горячее желание - сделать городскую среду комфортной, патриотизм ясным и жизнь каждого канавинца более удобной.