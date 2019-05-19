2019-05-19T14:57:42+03:00
Общество

Глеб Никитин пробежал 10 километров в благотворительном полумарафоне «Беги, герой»

Благотворительное мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в пятый раз
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин пробежал 10 километров в благотворительном полумарафоне «Беги, герой». ФОТО: Александр ВоложанинГлеб Никитин пробежал 10 километров в благотворительном полумарафоне «Беги, герой». ФОТО: Александр Воложанин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 мая пробежал дистанцию в 10 километров в благотворительном полумарафоне «Беги, герой». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

в забеге участвовали жители больше 150 российских городов. ФОТО: Александр Воложанин.

в забеге участвовали жители больше 150 российских городов. ФОТО: Александр Воложанин.

- Полумарафон «Беги, герой!» стал событием, которое привлекает людей не только со всей России, но и со всего мира, - отметил глава региона Глеб Никитин. – Сегодня в забеге участвовали жители больше 150 российских городов. Также среди участников были граждане Чехии, Австрии, Италии и Испании. Этот марафон стал знаковым событием для Нижнего Новгорода. И наша задача – развивать полумарафон так, чтобы он стал максимально популярным.

К слову, благотворительный полумарафон проходит в Нижнем Новгороде уже пятый год подряд. За это время число участников выросло в 10 раз. В этом году для участия в забеге зарегистрировались 5400 человек.

Благодаря этому марафону ежегодно удается реализовать новые благотворительные проекты. ФОТО: Александр Воложанин.

Благодаря этому марафону ежегодно удается реализовать новые благотворительные проекты. ФОТО: Александр Воложанин.

- Что касается меня лично, то эмоции потрясающие, - заверил Глеб Никитин. - Пробежал лучше, чем ожидал, потому что некогда было думать об усталости, когда вокруг такая красота! Огромное спасибо организаторам!

СПРАВКА

На благотворительном марафоне «Беги, герой» доступны дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км, 2,5 км. Юных участников ждал детский забег на 500 м. Участие в забеге «Беги, герой!» дает возможность помогать людям. За счет средств, вырученных благодаря забегу, ежегодно реализовывается новый благотворительный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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