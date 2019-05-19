2019-05-19T13:52:50+03:00
Происшествия

Серьезная авария в центре Нижнего Новгорода: «Такси-перевертыш» напугало нижегородцев

В результате аварии пострадала 19-летняя девушка [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ДАНЧЕНКО
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Серьезная авария в центре Нижнего Новгорода: «Такси-перевертыш» напугало нижегородцев.Серьезная авария в центре Нижнего Новгорода: «Такси-перевертыш» напугало нижегородцев.Фото: Юлия ДАНЧЕНКО
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Сегодня утром нижегородцы, прогуливающиеся по центру города, стали свидетелями серьезной аварии – прямо на улице Горького столкнулись две иномарки, одна из которых – такси.

- На улице Горького, прямо напротив отеля, лежит перевернутое такси, - сообщила «Комсомолке» очевидец происшествия Юлия Данченко. – Машина аккуратненько так, прямо на тротуар легла. Зрелище, конечно, неприятное!

В результате аварии пострадала 19-летняя девушка. Фото: Юлия ДАНЧЕНКО

В результате аварии пострадала 19-летняя девушка.Фото: Юлия ДАНЧЕНКО

Как вскоре выяснилось, в самом центре города действительно произошла серьезная авария, в результате которой пострадала 19-летняя девушка.

- Около 10:30 19 мая в районе дома № 153 по улице Горького произошло столкновение двух легковых автомобилей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Автомобиль Датсун, поворачивая налево, не предоставил преимущество ехавшему по основной трассе автомобилю Субару. В результате столкновения автомобиль Датсун перевернулся. Его 19-летняя пассажирка получила небольшие травмы. От госпитализации она отказалась. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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