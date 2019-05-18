В Нижнем Новгороде проходят обкатку трамваи, прибывшие из Москвы

Трамваи, прибывшие в Нижний Новгород из Москвы, будут проходить обкатку с 18 по 19 мая. А с понедельника, 20 мая, они выйдут в рейсы на маршруты № 3, 6, 7 и 21. Об этом мэр Владимир Панов сообщил на своей страничке в «Фейсбуке».

По словам чиновника, у всех вагонов есть низкопольная площадка посередине, что делает их удобными для маломобильных горожан.

- Было немало обсуждений того, что вагоны не новые, а уже прослужившие определенное количество лет в Москве. Это так, но реальность такова, что самый старый трамвай, который сейчас по прежнему выходит в рейсы в Нижнем, произведен в 1979 году, - рассказал Владимир Панов. - К сожалению, обновить единовременно все виды транспорта невозможно. Основной вид транспорта, которым пользуются нижегородцы, - это автобусы. Потому основные усилия губернатора и города направлены на развитие социальных маршрутов, в работе первоочередная закупка 200 новых автобусов.

Напомним, на апрельском заседании комиссии гордумы по транспорту директор дептранса Елена Лекомцева заявила об обсуждении вопроса передачи Нижнему Новгороду еще десяти трамваев из столицы. Кроме того, по словам чиновника, администрация города прорабатывает с облправительством возможность приобретения в 2019 году 200 автобусов большого класса на газомоторном топливе.