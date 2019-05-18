Нижегородцы нашли на свалке ржавый артиллерийский снаряд

Нижегородцы сообщили специалистам Росгвардии о необычной находке. На свалке бытовых отходов они обнаружили очень ржавый снаряд.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Нижегородской области, прибывшие на место саперы ОМОН установили, что это артиллерийский снаряд, который представляет опасность для жизни и здоровья людей. В итоге боеприпас был уничтожен накладным зарядом.

Вместе с тем Росгвардия напоминает, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно быть предельно внимательными. Ни при каких обстоятельствах нельзя дотрагиваться до таких находок, пытаться их переместить или заливать жидкостями, а также засыпать грунтом или чем-то накрывать. Самостоятельно обезвреживать боеприпасы тоже категорически запрещено. В таком случае надо незамедлительно позвонить в полицию и службы экстренного реагирования.

Ровно год назад «Комсомольская правда» рассказывала, что в центре Нижнего Новгорода обнаружили снаряд для подрыва лавин. Необычную находку сделали сотрудники ресторана во время уборки прилегающей территории.