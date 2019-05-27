2019-05-27T17:49:58+03:00
Общество

В едином порыве: гармонист сплотил пассажиров автобуса

В Нижегородской области пенсионер развлекал уставших людей [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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В едином порыве: гармонист сплотил пассажиров автобуса. Фото: скрин с видеоВ едином порыве: гармонист сплотил пассажиров автобуса. Фото: скрин с видео
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Пятничным вечером многие думают только о том, как быстрее добраться домой. Многие мысленно перебирают бытовые проблемы, думая, за что взяться в первую очередь, а кто-то еще в голове решает рабочие вопросы. Лица пассажиров автобусов обычно всегда уставшие, грустные. Возможно, поэтому пенсионер с гармонью, который ехал на борском автобусе №20, решил поднять веем настроение.

- Был вечер, часов 8, я как всегда ехал с работы, захожу в автобус, а там поют, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Федор Кузин.

А поскольку на следующий день, 25 мая, на Бору начинался фестиваль «Потехинский камертон» - областной фестиваль гармонистов и частушечников, то Федор Кузин предположил, что гармонист – участник этого фестиваля.

И как истинному народному исполнителю ему удалось «зажечь» весь автобус. Уставшие пассажиры преобразились и начали подпевать веселому гармонисту.

Веселая поездка в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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