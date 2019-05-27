В едином порыве: гармонист сплотил пассажиров автобуса

Пятничным вечером многие думают только о том, как быстрее добраться домой. Многие мысленно перебирают бытовые проблемы, думая, за что взяться в первую очередь, а кто-то еще в голове решает рабочие вопросы. Лица пассажиров автобусов обычно всегда уставшие, грустные. Возможно, поэтому пенсионер с гармонью, который ехал на борском автобусе №20, решил поднять веем настроение.

- Был вечер, часов 8, я как всегда ехал с работы, захожу в автобус, а там поют, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Федор Кузин.

А поскольку на следующий день, 25 мая, на Бору начинался фестиваль «Потехинский камертон» - областной фестиваль гармонистов и частушечников, то Федор Кузин предположил, что гармонист – участник этого фестиваля.

И как истинному народному исполнителю ему удалось «зажечь» весь автобус. Уставшие пассажиры преобразились и начали подпевать веселому гармонисту.