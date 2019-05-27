2019-05-27T15:36:58+03:00
Общество

Мэр Нижнего Новгорода заработал 2,7 миллиона рублей за 2018 год

Сведения о доходах Владимира Панова появились на сайте городской администрации
Юлия ИСАЕВА
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Мэр Нижнего Новгорода заработал 2,7 миллиона рублей за 2018 годМэр Нижнего Новгорода заработал 2,7 миллиона рублей за 2018 годФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов обнародовал декларацию о доходах за прошедший год. Согласно документу, размещенному на сайте мэрии, градоначальник заработал 2,7 миллиона рублей.

Так, в собственности у главы приволжской столицы имеются пять земельных участков: два из них площадью по 370 квадратных метров, третий – 1854 квадратных метра, четвертый – более 119 тысяч квадратных метров и последний – более 730 тысяч квадратных метров. Помимо этого, Панов является владельцем двух дач площадью 74 и 209 квадратных метров, трех квартир, площадь которых составляет 80, 63 и 200 квадратных метров, и двух нежилых помещений размером в 16,3 и 16,8 квадратных метров.

Также на мэра Нижнего Новгорода зарегистрированы автомобиль Mini Cooper S AAL4 и мотоцикл Ducati Monster 796 ABS/

Супруга Владимира Панова в прошлом году заработала чуть больше 143 тысяч рублей. Объектов недвижимости у нее в собственности, согласно декларации, не имеется. Есть только автомобиль Chevrolet Klit (Aveo) и мотороллер. У несовершеннолетнего ребенка мэра нет собственности: в пользовании только квартира площадью в 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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