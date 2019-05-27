Нижегородец сфотографировал полет спутника Илона Маска

В субботу, 25 мая, жители Нижнего Новгорода наблюдали странное явление. На небе пролетал неопознанный объект. Правда, сфотографировать необычное явление удалось лишь единицам. Одним из счастливчиков стал Владимир Кирилев. Гуляя ночью на набережной недалеко от ТЦ «Порт Артур» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, Владимир быстро сориентировался и успел щелкнуть его.

Позже выяснилось, что неопознанный летающий объект – это спутники системы Starlink, которые были запущены с космодрома во Флориде американской компанией SpaceX Илона Маска. Это околоземные спутники, предназначенные для увеличения скорости спутникового интернета, а также для работы с техническими передатчиками для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.

Ракета, которая несла с собой 60 спутников стартовала утром 24 мая. Однако до Нижегородской области она добралась лишь ночью.

В будущем компания SpaceX собирается запустить в космос 12 тысяч подобных спутников.