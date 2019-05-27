Прогноз погоды на 27 – 31 мая в Нижнем Новгороде: жара возвращается

За последнюю неделю жители Нижнего Новгорода успели «насладиться» сильными ветрами, дождем, прохладой и даже градом. На этом пока хватит, пришло время жары и солнышка. На ближайшей рабочей неделе синоптики обещают до +30 градусов и бездождливую погоду.

Сегодня, 27 мая, воздух прогреется до +20, после обеда небо прояснится, а вот ветер пока еще будет бушевать и ускорится до шести метров в секунду. В ночные часы прогнозируется до +14.

Утром во вторник, 28 мая, будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +26. Ближе к вечеру небо будет солнечным и ясным. Ветер стихнет до двух метров в секунду, а ночью прогреется до +18.

Среда снова станет самым жарким днем на неделе. С самого утра температура воздуха составит +27 градусов, а в обед - +30. Ветер сменит направление на юго-западное, осадков не ожидается. Ночью станет еще теплее – до +22.

В четверг, 30 мая, будет также жарко – синоптики обещают до +28 и ясное небо, без осадков. В ночные часы будет до +18 градусов и малооблачно.

В последний день весны, 31 мая, жара все еще будет радовать нижегородцев. Днем температура воздуха составит +27 градусов, а вот ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью один-два километра в час. Ночью будет до +19, без осадков.

Теплая погода продержится все выходные. Однако на следующей неделе в приволжскую столицу снова придет небольшое похолодание.