Определился соперник ФК «НН» на стыковые матчи за выход в Премьер-лигу

25 мая футбольный клуб «Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступить в новом сезоне Премьер-лиги. Соперником нашей команды станут самарские «Крылья Советов».

Как сообщается на официальной странице команды в социальных сетях, встреча пройдет 2 июня.

Напомним, решающая игра за выход в стыковые матчи прошла на стадионе «Нижний Новгород» в субботу, 25 мая 2019 года. Команда встречалась на поле с саранской «Мордовией». Уже на 11-й минуте хозяевам поля удалось забить первый гол – отличился полузащитник Павел Голышев. На 41-й минуте нижегородцы закрепили успех – Максим Палиенко после передачи Голышева остановил мяч и пробил из пределов штрафной. Во втором тайме нижегородцы забили еще один гол – ворота соперника с острого угла поразил Александр Салугин на 55-й минуте. Через несколько минут саранцы забили гол, но это им это не помогло. Матч завершился со счетом 3:1.