2019-05-26T16:11:18+03:00
Общество

Режиссер Юлий Гусман высоко оценил проект развития территории Нижегородского кремля

Заслуженный деятель искусств приезжал в Нижний Новгород на подведение итогов регионального этапа нацпремии «Гражданская инициатива»
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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В субботу, 25 мая 2019 года, в Нижний Новгород прибыл художественный руководитель Национальной премии «Гражданская инициатива», заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман. В рамках визита замгубернатора Андрей Бетин презентовал ему проект развития территории Нижегородского кремля.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на территории крепости будут проведены ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях, а также благоустроен участок от Зачатской до Георгиевской башни и от Северной до Ивановской. Кроме того, предполагается музеефикация Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской башен кремля.

Гусман высоко оценил планы правительства Нижегородской области. Он подчеркнул, что Нижний Новгород – потрясающий город.

- Это счастье - жить в таком красивом городе, в сердце России, на берегу великой реки. Я сегодня познакомился с множеством интересных замыслов, как должна преобразиться территория Нижегородского кремля к 800-летию города и надеюсь, что они будут выполнены. Хочу пожелать нижегородцам, чтобы все получилось, чтобы к вам приезжало еще больше туристов! – поделился эмоциями известный режиссер.

Также в рамках развития планируется воссоздать деревянный кремль в миниатюре и создать Зеленый театр.

- Мы рассматриваем идею, чтобы сделать сцену Зеленого театра таким образом, чтобы жители и гости города смогли слушать музыку и любоваться волжскими пейзажами, ведь с этого склона открывается фантастический вид. Также есть идея в миниатюре восстановить детинец – тот деревянный кремль, который существовал до каменного. При этом детинец будет служить и детской площадкой. Рядом – аллея, которая сейчас никак не используется, наша задача сделать из нее аллею ремесленников и НХП, - поделился Бетин.

В свою очередь Юлий Гусман поделился идеей создания фестиваля в акватории Волги. Он предложил в летнее время организовать историческую флотилию.

Конкретно

Работы на территории кремля должны быть завершены к 800-летию Нижнего Новгорода.

В рамках проекта будут воссозданы и реконструированы: Губернский сад, исторический амфитеатр, сквер у Часовой башни, площадь мемориала «Вечный огонь», экспозиции военной техники, а также восстановлено историческое брусчатое покрытие первой нижегородской улицы – Ивановского съезда.

В планах разработка новой системы освещения, создание архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников Кремля. Верхнюю и нижнюю часть Кремля вновь должен связать фуникулер. Его также планируют восстановить к 800-летию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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