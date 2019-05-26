Лось выбежал на дорогу перед автомобилем в Сормове.

Жители Нижнего Новгорода заметили бегающего по Сормовскому району лося. Видео, снятое на видеорегистратор, опубликовали очевидцы в социальной сети в паблике «Типичный Нижний».

На кадрах видно, как дикое животное перебегает дорогу в 7-ом микрорайоне буквально перед автомобилем.

Интернет-пользователи сразу же начали рассуждать и гадать, откуда там появился лочь.

- Надеюсь, что после экстремальной прогулки по городу лосик все же остался жив! – написала в комментариях Марьяна Осенняя.

- Что-то Лоси разбегались. Наверное, к дождю, - добавила Аня Калинина.

- Думаю, в лесу нечего есть, спилили все деревья, и браконьеры на каждом шагу.. нет контроля за природой, - предположила Ирина Донскова.

- Лет семь назад около ЗКПД и Силикатного тоже лось бегал, - вспомнил Сергей Суряков.