Лось выбежал на дорогу перед автомобилем в Сормове
Жители Нижнего Новгорода заметили бегающего по Сормовскому району лося. Видео, снятое на видеорегистратор, опубликовали очевидцы в социальной сети в паблике «Типичный Нижний».
На кадрах видно, как дикое животное перебегает дорогу в 7-ом микрорайоне буквально перед автомобилем.
Интернет-пользователи сразу же начали рассуждать и гадать, откуда там появился лочь.
- Надеюсь, что после экстремальной прогулки по городу лосик все же остался жив! – написала в комментариях Марьяна Осенняя.
- Что-то Лоси разбегались. Наверное, к дождю, - добавила Аня Калинина.
- Думаю, в лесу нечего есть, спилили все деревья, и браконьеры на каждом шагу.. нет контроля за природой, - предположила Ирина Донскова.
- Лет семь назад около ЗКПД и Силикатного тоже лось бегал, - вспомнил Сергей Суряков.
Лось выбежал на дорогу перед автомобилем в Сормове.
ИСТОЧНИК KP.RU