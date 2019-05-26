Нижегородцы подали более 180 заявок на премию «Гражданская инициатива»

В субботу, 25 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде были подведены итоги регионального этапа нацпремии «Гражданская инициатива». Как сообщает пресс-служба облправительства, торжественная церемония состоялась в Театре юного зрителя.

На мероприятии присутствовали замгубернатора Андрей Гнеушев и художественный руководитель премии, заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман.

По словам Гнеушева, 187 жителей нашего региона подали инициативы на премию. Этот показатель оказался больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

- Отрадно, что нижегородцы высказывают свою четкую гражданскую позицию для того, чтобы улучшить жизнь людей, своих соседей, родственников. Активные, инициативные люди также вместе с нами создавали Стратегию развития, а сейчас работают над ее реализацией в самых разных направлениях, - подчеркнул заместитель главы Нижегородской области.

Кстати, национальная премия «Гражданская инициатива» присуждается за наиболее значимые достижения соотечественников, которые внесли существенный вклад в построение гражданского общества. Региональный этап премии в этом году был проведен в 36 раз.

- Несколько лет назад мы придумали эту премию для того, чтобы пожать руку и поощрить бескорыстных и удивительных людей, которые в наше непростое, коммерческое время ведут себя как страстные посланцы добра, и познакомить с ними всех остальных. Мы даже не догадывались, когда начинали, сколько у нас замечательных людей, отдающих свое время, свои силы для того, чтобы делать добро, - сказал Юлий Гусман.

Проект поддержал также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Премия «Гражданская инициатива» дает возможность объективно и по достоинству оценить заслуги таких людей, увидеть и поддержать их начинания. А конструктивное взаимодействие между гражданским обществом и органами власти - обязательное условие для развития региона и всей страны, - пояснил глава региона.

Ранее "Комсомолка" рассказывала об основных проектах, которые представит Нижегородская область на петербургском международном экономическом форуме 6 июня. Они будут разделены по блокам и направлениям.