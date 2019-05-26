2019-05-26T14:27:07+03:00
Общество

Нижегородцы подали более 180 заявок на премию «Гражданская инициатива»

Торжественное награждение участников состоялось 25 мая
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
ФОТО - Александр ВоложанинФОТО - Александр Воложанин
Изменить размер текста:

В субботу, 25 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде были подведены итоги регионального этапа нацпремии «Гражданская инициатива». Как сообщает пресс-служба облправительства, торжественная церемония состоялась в Театре юного зрителя.

На мероприятии присутствовали замгубернатора Андрей Гнеушев и художественный руководитель премии, заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман.

По словам Гнеушева, 187 жителей нашего региона подали инициативы на премию. Этот показатель оказался больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

- Отрадно, что нижегородцы высказывают свою четкую гражданскую позицию для того, чтобы улучшить жизнь людей, своих соседей, родственников. Активные, инициативные люди также вместе с нами создавали Стратегию развития, а сейчас работают над ее реализацией в самых разных направлениях, - подчеркнул заместитель главы Нижегородской области.

Кстати, национальная премия «Гражданская инициатива» присуждается за наиболее значимые достижения соотечественников, которые внесли существенный вклад в построение гражданского общества. Региональный этап премии в этом году был проведен в 36 раз.

- Несколько лет назад мы придумали эту премию для того, чтобы пожать руку и поощрить бескорыстных и удивительных людей, которые в наше непростое, коммерческое время ведут себя как страстные посланцы добра, и познакомить с ними всех остальных. Мы даже не догадывались, когда начинали, сколько у нас замечательных людей, отдающих свое время, свои силы для того, чтобы делать добро, - сказал Юлий Гусман.

Проект поддержал также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Премия «Гражданская инициатива» дает возможность объективно и по достоинству оценить заслуги таких людей, увидеть и поддержать их начинания. А конструктивное взаимодействие между гражданским обществом и органами власти - обязательное условие для развития региона и всей страны, - пояснил глава региона.

Ранее "Комсомолка" рассказывала об основных проектах, которые представит Нижегородская область на петербургском международном экономическом форуме 6 июня. Они будут разделены по блокам и направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
«Эта жаба приехала в больницу. До утра в ее сале ковыряться»: циничная студентка меда прославилась своими постами в «Твиттере»
Старшекурсница новосибирского медуниверситета, у которой папа — известный хирург, называет преподавателей даунами, а умершего человека сравнивает с колбасой
Новости 24
Самая высокая явка на предварительном голосовании «Единой России» зафиксирована в Сормове
Праздник двора «День соседей» отметят в Автозаводском районе 30 мая
Гостехнадзор проверит самоходные машины в Дальнеконстантиновском районе
Александр Югов проведет личный прием граждан 25 июня
Переход на цифровой формат открывает новые возможности для зрителей ТК «Волга»
Выездной прием граждан пройдет в Княгининском районе 6 июня
Пропавшие в Кстовском районе мальчики найдены живыми
В Нижегородской области открылись счетные участки для предварительного голосования «Единой России»
В Нижегородской области ищут пропавшую 83-летнюю Раису Лагунову
21-летний нижегородец ограбил 83-летнюю пенсионерку
Мастер сервиса по ремонту мобильников украл смартфон и подменил детали
Прощание с депутатом Александром Бочкаревым состоится 25 мая
Пропавший в Дзержинске 15-летний Витя Пухов найден
Движение транспорта на участке улиц Бекетова и Пушкина ограничат до конца лета
Благотворительный турнир по мини-футболу состоится в Нижнем Новгороде
15-летний подросток пропал в Дзержинске
Фестиваль «Горькийклассик Нижний 800» состоится в Нижнем Новгороде
Первый отремонтированный автобус-гармошка вернется на улицы Нижнего Новгорода
Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижегородской области
«Горячая линия» по теме признания дома аварийным пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня
Подрядчика нужно принуждать к восстановлению дорожного полотна, - Сергей Кузин