2019-05-26T10:46:17+03:00
Общество

Двое маленьких детей пропали в Кстовском районе минувшей ночью

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски [новость дополнена]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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В ночь с 25 на 26 мая 2019 года в Кстовском районе Нижегородской области пропали двое мальчиков. Четырехлетний Влад Багрянцев и семилетний Артем Багрянцев ушли из дома в час ночи, сообщает в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Дети проживают в поселке Работки на улице Садовая.

Младший - Влад - был одет в желтую футболку, темные шорты и коричневые кроссовки. Приметы мальчика: телосложение худощавое, рост 120 сантиметров, темные волосы, серые глаза.

Старший - Артем - был одет в желтую футболку, темно-синие шорты и серые кроссовки с зеленой полосой сбоку. Его приметы: телосложение худощавое, рост 130 сантиметров, светлые волосы и карие глаза.

Добровольцы выехали на место, чтобы организовать поиски мальчиков.

К счастью, их быстро удалось найти.

- НАЙДЕНЫ. ЖИВЫ. Всем огромное спасибо за оперативный сбор и распространение информации, - написали волонтеры около 10:30 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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