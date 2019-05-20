2019-05-20T20:58:51+03:00
Звезды

37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье

Образ для красной ковровой дорожки модель дополнила дорогими украшениями [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье.37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель и многодетная мама Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны. Перед появлением на красной ковровой дорожке знаменитость похвалилась вечерним нарядом перед подписчиками в Инстаграме.

natasupernovanatasupernova
Затишье перед бурей. #cannes2019
34847 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Затишье перед бурей, - подписала модель одну из фотографий.

Появиться на публике «Нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.

natasupernovanatasupernova
Cannes you handle it? #cannes2019
58152 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На подписчиков вечерний наряд Водяной произвел неизгладимое впечатление, равно как и фигура мамы пятерых детей.

- Нереальная… Ты нам прислана откуда-то, чтоб мы понимали, что есть красота, - прокомментировала один из последних снимков знаменитости anika_smirnoff.

- Кажется, прекраснее быть не может. Но вот снова фото и снова одно только восхищение, - добавил пользователь gospeo.

natasupernovanatasupernova
Для кинофестиваля в Каннах Водянова нарядилась в платье Versace
16857 отметок «Нравится»169 комментариевInstagram

- Красавица! А какое оригинальное платье. Кто скажет, что у этой девочки столько детей? - поинтересовалась ga_lina4426.

- То ли женщина дополняет платье, то ли платье - женщину, - продолжила ilo8051.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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