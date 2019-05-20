37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Супермодель и многодетная мама Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны. Перед появлением на красной ковровой дорожке знаменитость похвалилась вечерним нарядом перед подписчиками в Инстаграме.
- Затишье перед бурей, - подписала модель одну из фотографий.
Появиться на публике «Нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
На подписчиков вечерний наряд Водяной произвел неизгладимое впечатление, равно как и фигура мамы пятерых детей.
- Нереальная… Ты нам прислана откуда-то, чтоб мы понимали, что есть красота, - прокомментировала один из последних снимков знаменитости anika_smirnoff.
- Кажется, прекраснее быть не может. Но вот снова фото и снова одно только восхищение, - добавил пользователь gospeo.
- Красавица! А какое оригинальное платье. Кто скажет, что у этой девочки столько детей? - поинтересовалась ga_lina4426.
- То ли женщина дополняет платье, то ли платье - женщину, - продолжила ilo8051.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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