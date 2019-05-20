2019-05-20T18:18:57+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде начался ремонт дорог

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы 33 участка [список]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде начался ремонт дорог.В Нижнем Новгороде начался ремонт дорог.Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
Изменить размер текста:

Контракты подписаны, лоты разыграны, подрядчики выбраны – сегодня в Нижнем Новгороде стартовал ремонт дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Этим летом в городе планируется отремонтировать сразу 33 участка.

- В этом году у нас выставлялись лоты на сумму 935 миллионов рублей, - сообщил на специальном брифинге глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Однако во время торгов в рамках конкурсной процедуры нам удалось сэкономить 109 миллионов рублей. Все они пойдут на ремонт дополнительных дорог, которые будут выбраны в течение недели.

Уже в июне подрядчики должны приступить к работе. При этом в ходе проведения ремонтной кампании будет учитываться дорожная обстановка в Нижнем Новгороде.

- В июне нагрузка на дорожную сеть снижается, так как заканчивается учебный год, - напомнил Владимир Панов. – Тем не менее, свою работу с подрядчиками мы выстраиваем по-особому. Наиболее загруженные участки дорог будут ремонтироваться ночью. Там, где это возможно, работы будут вестись круглосуточно. А там, где нагрузка невысокая – подрядчики будут работать днем.

Не придется дорожникам и несколько раз все переделывать – все работы будут синхронизированы с сетевыми компаниями. А значит, раскапывать свеженький асфальт, чтобы отремонтировать трубу, больше не придется.

- Сейчас все процессы синхронизированы и с «Нижегородским водоканалом», и с «Теплоэнерго», и с другими сетевым компаниями, - рассказал Владимир Панов. – Все сетевые компании ознакомлены с планом-графиком ремонта улиц, поэтому накладок не произойдет.

Сама федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» будет действовать в Нижегородской области до 2024 года. В результате, 84% дорог в городе будут приведены в нормативное состояние.

Полный перечень дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2019 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин обсудил с министром экологии нацпроект «Экология»
Опубликован график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде
«Губернаторский бал» пройдет в усадьбе Рукавишниковых 21 мая
Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма
«Дни провинции Аньхой» пройдут в Нижегородской области в конце мая
Нижегородец распорол живот, наткнувшись на нож в собственном рюкзаке
61-летнюю Лидию Малышеву разыскивают в Нижегородской области
УК «Нижегородец-1» заплатит штраф за нарушения при начислении коммунальных платежей
Нижегородка Анастасия Баженова стала чемпионом Европы по гребному спорту
Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Богородском районе
Премия «Мужчина года-2019» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 25 мая
39 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
МЧС: Заморозки до -4 градусов надвигаются на Нижегородскую область
58-летнего жителя Архангельска с ожогами доставили в Нижний Новгород
ФК «НН» на выезде уступил «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ
Суд обязал нижегородца заплатить штраф за оскорбление жены