В Нижнем Новгороде начался ремонт дорог

Контракты подписаны, лоты разыграны, подрядчики выбраны – сегодня в Нижнем Новгороде стартовал ремонт дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Этим летом в городе планируется отремонтировать сразу 33 участка.

- В этом году у нас выставлялись лоты на сумму 935 миллионов рублей, - сообщил на специальном брифинге глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Однако во время торгов в рамках конкурсной процедуры нам удалось сэкономить 109 миллионов рублей. Все они пойдут на ремонт дополнительных дорог, которые будут выбраны в течение недели.

Уже в июне подрядчики должны приступить к работе. При этом в ходе проведения ремонтной кампании будет учитываться дорожная обстановка в Нижнем Новгороде.

- В июне нагрузка на дорожную сеть снижается, так как заканчивается учебный год, - напомнил Владимир Панов. – Тем не менее, свою работу с подрядчиками мы выстраиваем по-особому. Наиболее загруженные участки дорог будут ремонтироваться ночью. Там, где это возможно, работы будут вестись круглосуточно. А там, где нагрузка невысокая – подрядчики будут работать днем.

Не придется дорожникам и несколько раз все переделывать – все работы будут синхронизированы с сетевыми компаниями. А значит, раскапывать свеженький асфальт, чтобы отремонтировать трубу, больше не придется.

- Сейчас все процессы синхронизированы и с «Нижегородским водоканалом», и с «Теплоэнерго», и с другими сетевым компаниями, - рассказал Владимир Панов. – Все сетевые компании ознакомлены с планом-графиком ремонта улиц, поэтому накладок не произойдет.

Сама федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» будет действовать в Нижегородской области до 2024 года. В результате, 84% дорог в городе будут приведены в нормативное состояние.

Полный перечень дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2019 году