"Бежал прямо за мной": В Семенове ищут онаниста, мастурбировавшего перед 14-летней школьницей

Дорога из школы для 14-летней Елизаветы Ефимовой (имя героини изменено – прим. Ред.) в городе Семенов Нижегородской области 8 мая превратилась в настоящий кошмар. Ничего не подозревающая девочка случайно наткнулась на 30-летнего онаниста.

- Я вышла из школы примерно в половине одиннадцатого и сразу пошла домой, - вспоминает девочка. – Поначалу все было как обычно. Но дойдя до улицы промышленной, я заметила, что за мной идет мужчина. На вид ему было лет тридцать.

Сначала девочка не придала значения появлению странного сопровождающего – мало ли людей по улице ходит? Но когда она свернула на тропку между гаражей, таинственный незнакомец повел себя вконец странно.

- Ни с того, ни с сего он снял бриджи, достал свой половой орган и начал мастурбировать, - рассказывает ребенок. – Я, конечно, перепугалась. Попробовала его обежать, но нет – он преградил мне дорогу руками и продолжил свои действия. И все это абсолютно молча!

Девочка не знала, что и делать. Наконец, она сумела оттолкнуть его и принялась звать на помощь. К счастью, поблизости местный житель чинил велосипед. Услышав крики, он прибежал на помощь к ребенку. В его сопровождении она и пришла домой. Как только девочка рассказала все матери, та сразу написала заявление в полицию.

- Сначала девочке показали несколько фотографий граждан, уже состоящих на учете в полиции. В одном из них она опознала таинственного незнакомца, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Однако когда мы изучили записи с камер видеонаблюдения, то обнаружили, что неизвестный мужчина выбежал с тропинки на улице Шевченко, пробежал в сторону железнодорожных путей. Спустя три минуты он вернулся и пошел в сторону улицы Чернышевского. В настоящее время личность мужчины не установлена. Его поиски продолжаются.

КОНКРЕТНО

Как выглядел появившийся перед школьницей онанист?

На вид 30-35 лет, рост – 170-175 см, волосы темные. В момент нападения был одет в синюю футболку, серые или бежевые бриджи.