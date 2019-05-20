Tele2 делает понедельники нижегородцев приятнее

Мобильный оператор Tele2 запускает особое предложение для своих клиентов. В рамках специальной программы «Понедельники Tele2» абоненты смогут еженедельно пользоваться уникальными предложениями, доступными в первый день после выходных.

Понедельник считается самым сложным днем недели и обычно никого не радует. Следуя стратегии «Других правил», Tele2 делает этот день приятным: создает настроение праздника, дарит бонусы своим абонентам и поздравляет их с понедельниками. С 20 мая оператор запускает в Нижегородской области программу «Понедельники Tele2», в рамках которой каждый абонент Tele2 сможет получить в первый будний день особые привилегии.

Программа состоит из двух предложений, которыми каждый понедельник сможет насладиться любой абонент Tele2.

Чтобы утро стало бодрым, оператор подарит своим клиентам бесплатную чашку кофе в сети кофеен «MOLOKO». Для получения горячего напитка достаточно показать промокод официанту;

По специальному промокоду в сети бургерных «Ты+Бургер» абоненты оператора смогут перекусить вкусным и сочным бургером за полцены. Акция действует в бургерных Нижнего Новгорода и Дзержинска.

Чтобы получить понедельничные привилегии от Tele2, нужно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в личном кабинете, выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать». После этого на номер абонента придет SMS с промокодом, по которому можно воспользоваться предложениями Tele2.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- Как известно, правильный настрой – половина успеха. Tele2 помогает своим клиентам справиться с «синдромом понедельника» и правильно настроиться на рабочую неделю. «Понедельники Tele2» - это очередные другие правила для наших абонентов. Мы верим, что приятные бонусы помогут нижегородцам с легкостью войти в привычный рабочий ритм и заставят улыбаться даже в понедельник! Tele2 всегда ставит в приоритет заботу о своих клиентах и это то, что помогает нам из года в год оставаться любимым оператором.