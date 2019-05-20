«Он трогал мою грудь»: Девушка с эпилепсией пожаловалась на домогательства врача

23-летняя нижегородка Вероника Викторова (имя героини изменено - прим. Ред.) даже представить не могла, что оказавшись в больнице, может подвергнуться сексуальным домогательствам. Тем не менее, именно это с ней и случилось.

- Все произошло в начале мая, - вспоминает девушка. – У меня случился приступ эпилепсии и меня отвезли в больницу. Вскоре мне стало немного лучше, но врач все равно настоял на госпитализации.

После того, как ей сделали несколько уколов, Вероника перестала осознавать происходящее.

- Все вокруг плыло: я совершенно не понимала, где нахожусь, и что со мной происходит, - рассказывает девушка. – Вдруг вошел дежурный врач и начал похлопывать меня по щекам. А потом началось и вовсе невообразимое: он запустил обе руки под блузку и бюстгальтер и стал трогать мою грудь. А потом влез ко мне в трусики и пальцем проник во влагалище.

Едва придя в себя, девушка отправилась в полицию, где и написала заявление на своего обидчика.

- Заявление поступило в отдел полиции Нижегородского района, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Сейчас по данному факту проводится проверка.