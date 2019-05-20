2019-05-20T14:47:23+03:00
Общество

Нижегородская «училка» отчитала Ксению Собчак и Юрия Дудя

В новом выпуске своего шоу Татьяна Гартман уделила внимание ударениям [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Нижегородская «училка» отчитала Ксению Собчак и Юрия ДудяНижегородская «училка» отчитала Ксению Собчак и Юрия ДудяФото: скрин с видео
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Блогер Татьяна Гартман порадовала поклонников свежим выпуском шоу «Училка vs ТВ». В нем нижегородская учительница русского языка прошлась по Ксении Собчак, Юрию Дудю и корреспондентам телеканала Россия 1. Начала с последних.

Новый выпуск шоу "Училка vs ТВ".Татьяна Гартман прошлась по Ксении Собчак, Юрию Дудю и корреспондентам телеканала Россия 1.

- ОберЕг Парижа - бронзовый ковчег в виде петуха, - заявил журналист, сделав ударение в слове «оберег» на последний слог.

«Училка» пояснила, что оберег - одно из слов с самым непривычным ударением. Именно поэтому в нем так часто делают ошибку. Но литературная норма требует ударения на первый слог, причем во всех формах.

- Обгоревший остОв собора - символ того состояния, в котором находится европейская цивилизация сейчас, - произнес корреспондент все в том же сюжете про сгоревший Собор Парижской Богоматери.

Однако правильно говорить «Остов». Ударение на первую гласную букву сохраняется во всех падежах и числах.

Следом нижегородка Татьяна Гартман перешла к блогеру Юрию Дудю, который в своей авторской передаче сказал «углИ» вместо «Угли». «Училка» напомнила, что слово уголь вариативное, то есть ударение в нем может падать на окончание, но не во всех падежах. В именительном и винительном падежах - на «у», в других возможны варианты.

Не все гладко оказалось с русским языком у Николая Стравинского, героя одного из выпусков шоу «ВДудь».

- Я планировал, что по приезду сюда смогу как можно больше давать концертов. По приезду обнаружил: играть здесь не так-то просто, - выдал музыкант.

Вместе с тем правильно говорить «по приезде». Предлог «по» в значении «после» требует предложного падежа. Значит, существительное рядом должно отвечать на вопрос «о чем?».

Досталось в новом выпуске «Училки» и Ксении Собчак, которая неправильно произнесла слово в шоу «Осторожно, Собчак!»

- Ты мАстерски подогреваешь интерес публики, - сказала телеведущая.

Ударение в этом коварном, как оказалось, слове нужно ставить на последний слог. Но Ксения не одинока. Ее «поддержали» и другие звезды отечественного телевидения.

- Как ты мАстерски исполняешь свою основную программу, - заявил Максим Галкин в передаче «Лучше всех» на Первом канале.

- Слушайте, кто вас научил так мАстерски… - сказал Андрей Малахов в шоу «Привет, Андрей» на России-1.

Татьяна Гартман призывает: «Пожалуйста! Правильно говорить «мастерскИ» с ударением на последний слог».

ИСТОЧНИК KP.RU

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