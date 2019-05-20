Volkswagen Polo: эталонный образец

Если бы существовала автомобильная палата мер и весов, одно из почетных мест в ней наверняка занял бы этот автомобиль. За годы, прошедшие с премьеры Volkswagen Polo на Московском автосалоне, компактный седан авторитетного немецкого бренда стал для нас собирательным образом хорошей и при этом демократичной машины, обладающей эталонным балансом потребительских свойств, цены и качества. Но и эталоны время от времени обновляются — плоды очередного такого обновления нам предложила продегустировать компания «Автоклаус Центр».

Формальным поводом для тестовой поездки стало появление новой комплектации Polo Connect. Ее главная особенность — наличие одноименного модуля, интегрированного в мультимедийную систему и позволяющего получать исчерпывающую информацию об автомобиле, даже находясь вдали от него. Установив на смартфон специальное приложение, хозяин может контролировать множество параметров, от пробега и количества топлива в баке до пройденного маршрута и времени в пути. Volkswagen Connect поможет найти машину на большой парковке, записаться на сервис, не забыть о регламенте технического обслуживания и даже проанализировать стиль вождения, выдав рекомендации по повышению эффективности. Важно, что такой функционал доступен для всех сочетаний двигателя и коробки передач, а не только для топовых версий, оснащенных 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л. с.

Фото: «Автоклаус Центр»

Нам достался автомобиль с 1,6-литровым 110-сильным атмосферником, наиболее популярным у покупателей, и с механической коробкой передач. Нынче в моде «автоматы», и Volkswagen в свое время первым в классе предложил современную шестиступенчатую трансмиссию, но для хорошего водителя нет ничего лучше простой и надежной «механики». Тем более что выглядит наш Polo очень презентабельно благодаря ярко-синей окраске, новым светодиодным фарам и легкосплавным колесным дискам. Кстати, солидность и основательность автомобиля подчеркивается даже креплением колес: в то время, как у большинства аналогов и даже многих моделей классом выше диски имеют четыре отверстия, у Polo — респектабельные пять болтов. В целом дизайн экстерьера не претерпел серьезных изменений, но это тот самый случай, когда от добра добра не ищут: классические пропорции и сдержанная динамика без лишней агрессии делают наш седан уместным в любом антураже.

Внутренний мир автомобиля оживляют сенсорный дисплей по центру передней панели, эксклюзивная обивка сидений и многофункциональное рулевое колесо со «срезанной» нижней частью обода. Все это не только красиво, но еще и удобно: как и любой другой Volkswagen, независимо от класса и стоимости, Polo тщательно проработан в плане эргономики, и прикосновение к любой ручке и кнопке, даже самой малозначительной, доставляет удовольствие. Водительское сиденье имеет оптимальный профиль и большие диапазоны регулировок, все органы управления находятся ровно там, где их ожидаешь найти, и привыкать ни к чему не нужно. Неизменно радуют и информативность лаконичной панели приборов с нелинейной оцифровкой спидометра (в начале шкалы шаг крупнее), и обзорность: передние стойки неширокие, а изящные зеркала заднего вида дают отличную картину. К тому же, под эмблемой на крышке багажника имеется камера заднего вида, а ветровое стекло снабжено электрическим подогревом.

Фото: «Автоклаус Центр»

В числе прочих особенностей комплектации российских седанов — аккумулятор увеличенной емкости, дополнительная защита колесных арок и агрегатов, 5,5-литровый бачок для омывающей жидкости и дорожный просвет, увеличенный до 163 мм. Последнее позволяет вполне уверенно чувствовать себя на разбитой грунтовке, тем более что подвеска обладает отменной энергоемкостью, а рулевое управление неплохо «развязано» от ударов. Почти не реагирует оно и на асфальтовые колеи, но на хорошей дороге радует внятной обратной связью без лишней нервозности. От упора до упора руль делает около трех оборотов, обеспечивая завидную маневренность в стесненных условиях, при этом благодаря электрическому усилителю его можно вращать одним пальцем. С увеличением же скорости колесо наливается приятным усилием, провоцируя вновь и вновь атаковать повороты, повизгивая покрышками. Передние и задние колеса начинают скользить одновременно, подвеска не допускает «спрыгивания» с траектории даже на неровном покрытии, а если нечто подобное все же случится при превышении разумной скорости, бдительная система стабилизации не дремлет.

Способствуют активному стилю вождения и бодрый двигатель, в котором по субъективным ощущениям не меньше 120 «лошадок», и коробка передач, чей рычаг с шариком-набалдашником работает по-оружейному четко. Ступени ловко «цепляются» друг за друга благодаря грамотно подобранным передаточным числам, и кажется, что показать паспортное время разгона до 100 км/ч, чуть более десяти секунд, сможет даже не очень опытный водитель. Однако не менее приятно ехать на Polo и в другом стиле, спокойном и размеренном: мотор обеспечивает уверенную тягу практически с холостых оборотов, и даже при максимально допустимых на автомагистрали 130 км/ч на пятой передаче его почти не слышно. Под стать отличной шумоизоляции и плавность хода, достойная автомобиля парой классов выше: подвеску не назовешь убаюкивающе-мягкой, но неровности вменяемого калибра она фильтрует безупречно. Жаль, что наш тест-драйв ограничен во времени и пространстве: удобная посадка, уместные подлокотники (правый — откидной, с регулировкой и боксом внутри) и широкая площадка для отдыха левой ноги наводят на мысли о «дальнобое» в южные края, где, говорят, уже цветут абрикосы…

Фото: «Автоклаус Центр»

А как почувствуют себя в подобном путешествии пассажиры? Обитателям заднего сиденья грех жаловаться: благодаря не столь «заваленным», как у многих аналогов, задним стойкам головам седоков не грозит «чувство крыши», а грамотная компоновка сохранила удивительно много места для их ног при относительно короткой колесной базе (именно она во многом обеспечивает хорошую маневренность). Кстати, сзади свободно помещаются три человека средней комплекции, для каждого из которых предусмотрен подголовник, — пусть это не бизнес-класс, но и не откровенный лоукост. Причем это справедливо и в отношении функциональных удобств: большие карманы в дверях и спинках передних сидений, подстаканники, толково организованный перчаточный ящик, четыре крючка для одежды… Не обделены те, кто сидит сзади, и климатическим комфортом: под передними креслами проложены воздуховоды, по которым в ноги подается подогретый воздух. А емкий багажник с невысоким порогом, обивкой и подсветкой, вместимость которого можно увеличить, сложив заднюю спинку полностью или по частям, опять же, достоин седана гораздо больших габаритов и стоимости.

Конечно, глупо было бы всерьез сравнивать Polo с моделями премиум-сегмента: здесь нет ни кожи в отделке интерьера (за исключением оплетки руля и рычага трансмиссии), ни электропривода сидений, ни раздельной регулировки температуры. Однако, если внимательнее присмотреться к той же климатической системе, не все так просто: каждый дефлектор на передней панели снабжен заслонкой, полностью перекрывающей воздушный поток, а температура воздуха, который идет из этих дефлекторов, в точности соответствует заданному значению. Казалось бы, мелочи, как и качественный пластик отделки салона, и прецизионная подгонка деталей, и выверенные усилия на всех кнопках, — но, когда на таких мелочах не экономят, создается общее ощущение качества. Это тот самый немецкий перфекционизм, который и делает из Polo настоящий эталон доступного автомобиля, обладающего оптимальным балансом потребительских качеств. И последнее обновление сделало его еще более сбалансированным, ведь совершенству, как известно, нет предела.

Цены и комплектации

Conceptline — от 645900 руб.

Стальные диски 5J x 14 шины 175/70 R14

Галогеновые фары

Дневные ходовые огни

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Электронный иммобилайзер

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Крепления для детских кресел ISOFIX

АБС

Регулировка руля по высоте и вылету

Электростеклоподъемники впереди и сзади

Обогрев заднего стекла

Аудиоподготовка 4 динамика

Защита двигателя

Многофункциональный дисплей

Индикатор непристегнутого ремня безопасности

Подсветка в багажнике

Центральный замок

Стеклоочиститель с интервальным режимом

Полноразмерное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат

Trendline – от 725900 руб.

Кондиционер

Аудиосистема R140 (USB, AUX, SD, Bluetooth)

Connect – от 775900 руб.

Легкосплавные диски 6J x 15 шины 185/65 R15

Передний центральный подлокотник

Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой

Модуль подключения Volkswagen Connect

Центральный замок с дистанционным управлением

Наружные электрозеркала с электроприводом и обогревом

Круиз-контроль

Камера заднего вида

Аудиосистема R340 (цветной дисплей 6,5 дюйма, поддержка App Connect)

Comfortline – от 780900 руб.

Улучшенная отделка интерьера

Технические характеристики можно посмотреть здесь.

Официальный дилер Volkswagen «АвтоКлаус Центр»

Н.Новгород, пр. Ленина, д.93 (пересечение ул. Лесная и ул. Переходникова).

Тел.: +7(831) 2-200-400

www.vw-nn.ru