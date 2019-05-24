2019-05-24T11:30:58+03:00
Общество

Более 10 000 нижегородцев провели «Ночь музеев» по другим правилам

Tele2 подвела итоги участия в акции «Ночь музеев – 2019» в Нижнем Новгороде
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: Tele2Фото: Tele2
Изменить размер текста:

Tele2 подвела итоги участия в акции «Ночь музеев – 2019» в Нижнем Новгороде. Более 10 тысяч нижегородцев воспользовались привилегиями, предложенными оператором: посетили музей эволюции связи и приняли участие в авторских экскурсиях по знаковым местам Нижнего Новгорода и области.

В Нижнем Новгороде Tele2 поддержала акцию «Ночь музеев» в четвертый раз. В этом году оператор развернул на территории арт-пространства бывшей фабрики «Маяк» интерактивный «Музей по другим правилам», центром экспозиции которого стал «Инстамузей» из фотографий посетителей. Возможностью пройти профессиональную фотосессию и стать экспонатом выставки, а также познакомиться с эволюцией связи и сделать селфи в технологичных фотозонах воспользовалось около 3000 человек. Еще около 7000 нижегородцев смогли посетить лучшие московские выставки благодаря онлайн-экскурсиям по музеям столицы. Прямые эфиры также можно было посмотреть в lounge-зоне оператора на пл. Минина и Пожарского.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

Отдельные привилегии в день проведения акции Tele2 приготовила для своих абонентов. Так, 18 мая абоненты Tele2 могли принять участие в авторских экскурсиях по знаковым местам Нижнего Новгорода и области. Клиенты оператора посетили гастрономическую экскурсию по улице Рождественской, побывали на стадионе «Нижний Новгород», познакомились с нижегородским стрит-артом. Закрытые прогулки для абонентов Tele2 прошли также в наиболее интересных загородных локациях Нижегородской области – музее им. В.П. Чкалова в Чкаловске, усадьбах Жомини и Пашковых в Гагинском районе, подземном Музее горного дела в Пешелани и других. Всего «другие экскурсии» посетили 400 клиентов оператора, которые первыми зарегистрировались на специальном сайте, посвященном «Ночи музеев по другим правилам».

Tele2 проанализировала пользовательскую активность своих клиентов в день акции «Ночь музеев». По статистике, самыми интернет-активными пользователями стали участники гастрономической экскурсии от Катерины Смирновой. 18 мая data-трафик в сети Tele2 на улице Рождественской вырос почти на 20% по сравнению с обычным выходным днем. Активно пользовались мобильным интернетом также посетители музея «Паровозы России» и спортивного стадиона «Нижний Новгород». А самый высокий рост голосового трафика оператор зафиксировал на территории музея под открытым небом «Нижегородэлектротранс». В этот день пользователи проговорили здесь вдвое больше минут, чем в обычный майский выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Власов: «Жаловаться на дороги в соцсетях можно и нужно»
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал о предстоящей строительной и ремонтной кампании, цифровизации транспортной сферы и участии области в дорожном нацпроекте
Черная благодарность «ловца покемонов в храме» или трудный путь к Богу
8 мая у скандально-известного блогера Руслана Соколовского закончился условный срок, 9 мая он уже поздравил «ветеринаров» с Днем Победы, а через неделю прилетел на «скверный майдан» из Питера
Новости 24
Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижегородской области
«Горячая линия» по теме признания дома аварийным пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня
Подрядчика нужно принуждать к восстановлению дорожного полотна, - Сергей Кузин
Пассажирам все равно, кто нас везет: частник или муниципал, - Станислав Прокопович
Глеб Никитин проведет рабочую встречу с президентом ПАО «Лукойл»
Проблема пробок и нехватки парковок в Нижнем Новгороде колоссальная, - Андрей Нестеренко
Три голубых ели высадят около «Юпитера» вместо двух срубленных
Глеб Никитин примет участие в конференции ЦИПР в Татарстане
Минсоцполитики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот
Цифровая платформа для подготовки кадров в IT-сфере представлена нижегородским правительством
Окна «Мой бизнес» откроются в 17 районах Нижегородской области до конца 2019 года
Два человека пострадали в ДТП с лосем в Краснобаковском районе
В Нижегородской области снова ожидаются грозы и штормовой ветер
Центр аутизма появится в Нижнем Новгороде
Редкая птица из Красной книги попала в сети браконьеров на Оке
Трамвайный маршрут №1 возобновил работу в Нижнем Новгороде
Водитель иномарки устроил массовое смертельное ДТП под Выксой
Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов
ЦТМ приглашает на премьеру спектакля «Во всем виноват Вайнштейн»
42-летний мужчина на «Мерседесе» пропал в Нижнем Новгороде при таинственных обстоятельствах
Кафе на Нижневолжской набережной сливало сточные воды в Волгу
Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 мая
Акция «На метро в библиотеку» пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая