Более 10 000 нижегородцев провели «Ночь музеев» по другим правилам

Tele2 подвела итоги участия в акции «Ночь музеев – 2019» в Нижнем Новгороде. Более 10 тысяч нижегородцев воспользовались привилегиями, предложенными оператором: посетили музей эволюции связи и приняли участие в авторских экскурсиях по знаковым местам Нижнего Новгорода и области.

В Нижнем Новгороде Tele2 поддержала акцию «Ночь музеев» в четвертый раз. В этом году оператор развернул на территории арт-пространства бывшей фабрики «Маяк» интерактивный «Музей по другим правилам», центром экспозиции которого стал «Инстамузей» из фотографий посетителей. Возможностью пройти профессиональную фотосессию и стать экспонатом выставки, а также познакомиться с эволюцией связи и сделать селфи в технологичных фотозонах воспользовалось около 3000 человек. Еще около 7000 нижегородцев смогли посетить лучшие московские выставки благодаря онлайн-экскурсиям по музеям столицы. Прямые эфиры также можно было посмотреть в lounge-зоне оператора на пл. Минина и Пожарского.

Фото: Tele2

Отдельные привилегии в день проведения акции Tele2 приготовила для своих абонентов. Так, 18 мая абоненты Tele2 могли принять участие в авторских экскурсиях по знаковым местам Нижнего Новгорода и области. Клиенты оператора посетили гастрономическую экскурсию по улице Рождественской, побывали на стадионе «Нижний Новгород», познакомились с нижегородским стрит-артом. Закрытые прогулки для абонентов Tele2 прошли также в наиболее интересных загородных локациях Нижегородской области – музее им. В.П. Чкалова в Чкаловске, усадьбах Жомини и Пашковых в Гагинском районе, подземном Музее горного дела в Пешелани и других. Всего «другие экскурсии» посетили 400 клиентов оператора, которые первыми зарегистрировались на специальном сайте, посвященном «Ночи музеев по другим правилам».

Tele2 проанализировала пользовательскую активность своих клиентов в день акции «Ночь музеев». По статистике, самыми интернет-активными пользователями стали участники гастрономической экскурсии от Катерины Смирновой. 18 мая data-трафик в сети Tele2 на улице Рождественской вырос почти на 20% по сравнению с обычным выходным днем. Активно пользовались мобильным интернетом также посетители музея «Паровозы России» и спортивного стадиона «Нижний Новгород». А самый высокий рост голосового трафика оператор зафиксировал на территории музея под открытым небом «Нижегородэлектротранс». В этот день пользователи проговорили здесь вдвое больше минут, чем в обычный майский выходной.