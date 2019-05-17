Кремль, развязка и парк: В Усадьбе Рукавишниковых прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода прошло под председательством зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко в Усадьбе Рукавишниковых 17 мая.

Фото: Александр Воложанин

По словам федерального чиновника, программа мероприятий получилась обширной.

- Сегодня губернатор Глеб Никитин предложил внести в этот план изменения. И я совершенно с ним согласен. Речь идет о большей вовлеченности населения, в частности молодежи, в подготовку, - подчеркнул Виталий Мутко.

Фото: Александр Воложанин

Зампредседателя правительства РФ подтвердил, что область дополнительно получит 10 млрд рублей на реализацию запланированного в преддверии юбилея приволжской столицы.

- Хочу сказать, что правительство РФ и Дмитрий Медведев приняли решение о выделении дополнительных средств во многом благодаря настойчивости Глеба Сергеевича. Было предложено пять серьезных мероприятий, которые мы поддержали, - уточнил Мутко.

Фото: Александр Воложанин

Так, в план вошли реставрация Нижегородского кремля, строительство образовательного центра в Верхних Печерах, реставрация 73 объектов ОКН, строительство транспортной развязки на разных уровнях с путепроводом через железнодорожные пути по улицам Циолковского - Светлоярская и благоустройство парка «Приокский».

- Сейчас все в наших руках, - заявил журналистам Глеб Никитин. - Концепции проектов обязательно нужно обсудить с жителями.