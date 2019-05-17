Схема движения общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 19 мая

В это воскресенье, 19 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет благотворительный забег «Беги, герой!». В связи с этим центр города будет перекрыт для движения.

Как сообщили в департаменте транспорта горадминистрации, изменения коснутся и общественного транспорта. Так, с пяти часов утра до 15:00 прекратится движение автобусов маршрута № А-5, а маршрутки Т-78 будет ездить только до Рождественской.

С семи часов утра до 12:00 до площади Свободы сократится путь следования троллейбусов № 13, 17, 31 и маршруток № А-1, А-68 и Т-4. Маршрутка Т-34 будет завершать пусть на улице Пискунова и ездить по Большой Печерской.

С семи утра до 13:00 также будет сокращен путь следования автобусов маршрута № Т-87 до остановочного пункта «Стрелка», а движение автобусов №№ А-40, А-45, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т-98, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Большой Печерской. В обратном направлении по той же схеме.

Маршрутки № А-3, А-61, А-95, Т-71, Т 91, Т-92 будут ездить по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, а в обратном направлении - по улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Схема: пресс-служба мэрии

Движение автобусов №№ А-19, А-52, А-90, Т-24, Т 40, Т-45 будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Большой Печерской, а автобусов № Т-47 - по Похвалинскому съезду, улице Маслякова.

Схема: пресс-служба мэрии

Также для автобусов маршрутов №№ А-3, А-19, А-40, А-45, А-52, А-61, А-64, А-90, А-95, Т-24, Т-40, Т-45, Т-47, Т-71, Т-74, Т-91, Т-92, Т-97, Т-98 введут остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования маршрутов.

Напомним, во время забега будет ограничено движение автомобилей по Нижневолжской набережной. Подробности можно посмотреть здесь.