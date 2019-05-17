Арзамасцы приняли участие в народном концерте «Военные песни у Кремля»

Народный концерт «Военные песни у Кремля» впервые прошел в Нижнем Новгороде в День Победы. На сцене выступили профессиональные артисты и певцы-любители со всего региона. Партнером проекта выступил Арзамасский приборостроительный завод. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В марте текущего года был объявлен конкурс, где каждый желающий мог прислать видео с исполнением любимой песни военных лет. Активными стали Арзамас и Арзамасский район, из которых поступило несколько десятков заявок. В число финалистов вошли наши земляки Марина Чухрай (Арзамасский район), Полина Перцева (Арзамас), ансамбль «Водоватовские ребята» (Арзамасский район), квартет девушек – ансамбль «Алиса» (Арзамас). Их творческие работы были признаны лучшими на предварительном кастинге.

Перед выступлением – долгие часы репетиций и занятий с профессиональными педагогами, вокалистами и хореографами. Каждая из хорошо знакомых песен была заново аранжирована. Известные нижегородские модельеры сшили костюмы для всех выступающих.

Сам концерт на площади Минина и Пожарского прошел на одном дыхании. Понять, кто профессионал, а кто – любитель, было практически невозможно – настолько хорошо было их исполнение.

Юные участницы ансамбля «Алиса» из Арзамаса лихо отплясывали «Катюшу». Максим Мушта и Марина Чухрай разыграли перед зрителями целую историю, исполнив песню «Смуглянка». Молодая мама Полина Перцева исполнила вместе с солисткой группы «Замша» Татьяной Гуляевой песню из фильма «Белорусский вокзал» «Здесь птицы не поют».

– О конкурсе я узнала случайно, из новостной ленты социальной сети «ВКонтакте», – рассказывает Полина Перцева. – Свое видео с песней «Ах, война» Булата Окуджавы я отправила в последний день приема заявок. Прошла в финал. На протяжении месяца ездила в Нижний Новгород на репетиции. В день выступления все друг друга поддерживали. Мои родители, друзья, родственники приехали посмотреть концерт, который получился просто отличным!

Бурными аплодисментами встретили зрители выступление и «Водоватовских ребят» с битбоксером Эриком Григоряном. Такого варианта исполнения песни «Дорога на Берлин» еще никто не слышал.

Концертная площадка собрала тысячи зрителей, которые подпевали исполнителям. Для тех, кто не знал или подзабыл слова, газета «Нижегородская правда» подготовила выпуск с текстами любимых песен о войне, его бесплатно раздавали волонтеры.

Концерт длился почти два часа. В его заключительной части состоялось всеобщее исполнение песни «День Победы», которое стало самым масштабным в Нижнем Новгороде за всю историю. По словам организаторов мероприятия, проекту однозначно жить – «Военные песни у Кремля» будут звучать снова.