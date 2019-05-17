2019-05-17T15:59:52+03:00
Общество

Кулинарные «спектакли» покажут на VIII фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь»

Фестиваль состоится 25 мая 2019 года в профилактории «Морозовский»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Кулинарные «спектакли» покажут на VIII фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь»Кулинарные «спектакли» покажут на VIII фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Продолжаем открывать секреты грядущего VIII фестиваля кулинарного искусства «Арзамасский гусь», который пройдет в профилактории «Морозовский» 25 мая и организатором которого является АО «АПЗ». Наш сегодняшний рассказ о театре. Не о простом, а кулинарном.

Сценой ему послужит большой белый шатер на берегу Морозовского пруда. В формате парных мастер-классов с небольшими антрактами шеф-повара показывают настоящие кулинарные «спектакли» (по-другому назвать процесс приготовления оригинальных блюд не получается).

В прошлом году в белом шатре были приготовлены сибирские шанежки с подливой из черемухи, паста с волжским судаком, луковый крем, несколько видов равиолей, в том числе и шоколадные, жидкий бутерброд с селедкой, десертное «полено», которое на вид не отличишь от настоящего, и многие другие кулинарные шедевры. Все это было приготовлено из продуктов, привычных для разных регионов России с использованием самых современных технологий обработки продуктов. Показали повара и мастер-класс по оригинальной подаче блюд с использованием игрушечной мебели, посуды и даже пробирки.

Что именно приготовят и чем удивят гостей герои кулинарного театра в этот раз – пока что сюрприз. Можно точно сказать, что меню кулинарного театра будет таким же необычным, ведь сами повара-участники предпочитают самые разные продукты, приемы техники имеют индивидуальный кулинарный стиль. Участие в фестивале 2019 года уже подтвердили Андрей Сулима и Александр Николаенко (Нижний Новгород), Максим Рыбаков (Владимир), Александр Волков-Медведев и Булат Ибрагимов (Москва), Антон Ивницкий (Ульяновск). «Арзамасский гусь» также ждет в гости шефов из Костромы, Сочи, Москвы и Севастополя.

Стоит отметить, что эта площадка ориентирована прежде всего на профессионалов кулинарной отрасли – поваров, владельцев и сотрудников ресторанов, журналистов, а также любителей кулинарии, желающих овладеть секретными приемами мастеров. Вход в белый шатер будет осуществляться по предварительно сформированным спискам. Поэтому если вы относите себя к поклонникам и искренним любителям кулинарного искусства, хотите попасть на эту площадку – заходите на сайт gusfest.ru, заполняйте регистрационную форму и… вуаля! Считайте, что билет в зрительный зал кулинарного театра у вас в кармане!

ИСТОЧНИК KP.RU

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