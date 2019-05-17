2019-05-17T15:50:57+03:00
Общество

Заводские династии: в арзамасской семье 11 человек связали жизнь с АПЗ

Первый работник пришел на предприятие еще в 60-х годах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заводские династии: в арзамасской семье 11 человек связали жизнь с АПЗЗаводские династии: в арзамасской семье 11 человек связали жизнь с АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Одиннадцать человек на АПЗ – такова заводская династия Денисовых-Куликовых-Саляевых. Первым из семьи пришел на Арзамасский приборостроительный завод в 60-х годах Николай Алексеев – кладовщиком в цех №65. В 70-х он позвал сюда племянника – 18-летнего Владимира Денисова – в штамповый участок учеником слесаря МСР. Отслужив в армии, юноша перешел в цех №56. В 90-е Владимир уходил с АПЗ, но вернулся в цех №56 и вот уже почти 40 лет трудится на слесарном участке. За добросовестный труд он не раз отмечался наградами.

В этом цехе промывщиком узлов и деталей работала его жена Любовь Николаевна, ныне она на заслуженном отдыхе. У них пятеро внуков.

Сестра Владимира Ивановича Галина пришла на АПЗ после школы. Ее стаж в цехе №16 уже 39 лет.

– Это было самое прекрасное время в моей жизни, – вспоминает Галина Ивановна. – Каждый день был отмечен новыми трудовыми победами. Работала бригадиром на участках серебрения, химического никелирования, а последнее время – на участке пайки. Награждена почетными грамотами, знаком «Отличник качества», была занесена на заводскую Доску почета.

Когда сын Михаил окончил техническое училище №69, Галина Ивановна посоветовала ему идти на АПЗ. И вот уже почти 20 лет он трудится на предприятии электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Его супруга Наталья, монтажник РЭАиП, – на подготовительном участке цеха №37.

Внук Галины Ивановны от старшего сына Илья, инженер-конструктор службы главного технолога, занимается разработкой оснастки для изделий гражданской и специальной продукции.

Теща и тесть Михаила супруги Саляевы тоже приборостроители. У Нины Ивановны, бывшей работницы центральной складской службы, стаж 25 лет; ее муж Владимир Андреевич работал в механическом цехе №67 и ЦСС.

Вторая их дочь Ирина Бурина, с 2017 года табельщик отдела производства и сбыта гражданской продукции, сейчас получает высшее образование. Внучка Ольга Дудукина – экономист планово-экономического отдела.

– Пришла сюда, потому что здесь стабильная и серьезная работа, – говорит Ольга. – Все очень нравится. Много о заводе рассказывали бабушка с дедушкой. Дед помнит даже расположение цехов и какая продукция выпускалась в то время, когда он работал. И сегодня наш завод – это уверенность в завтрашнем дне, одно из лучших предприятий города.

В прошлом году семья сыграла две свадьбы. Молодое поколение живет настоящим и думает о будущем, и в нем многое связано с предприятием, на котором прошли становление их предки. Пожелаем им счастливого жизненного пути!

ИСТОЧНИК KP.RU

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