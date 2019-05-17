2019-05-17T15:27:41+03:00
Общество

Экспозицию АПЗ представили на XXI Международном форуме «Великие реки»

Форум проходит в Нижнем Новгороде 14-17 мая 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экспозицию АПЗ представили на XXI Международном форуме «Великие реки»Экспозицию АПЗ представили на XXI Международном форуме «Великие реки»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Экспозиция Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина оказалась в центре внимания на XXI Международном форуме «Великие реки: экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Ведущей темой форума стало устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек. На Нижегородской ярмарке была развернута обновленная экспозиция, стенды для которой подготовили федеральные и региональные организации, работающие в сфере водоснабжения, речного транспорта, сохранения и развития водных объектов, ликвидации накопленного экологического вреда. В работе форума приняли участие заместитель полпреда в ПФО Алексей Кузьмицкий, член Совета Федерации от Нижегородской области Александр Вайнберг, руководители из Нижегородского правительства, Законодательного собрания региона, многочисленные эксперты в области экологии и природопользования.

Выставочный павильон был похож на водные глубины: стилизованное освещение, звуковое оформление, стенды в едином дизайне, на центральном экране – огромная капля кристально чистой воды, как символ форума.

С приветственным словом к участникам на церемонии открытия обратился заместитель губернатора Андрей Харин.

– Нижегородская область сегодня в мейнстриме экологического движения Российской Федерации, – сказал Андрей Харин. – К предложениям рабочей группы Госсовета, которую возглавляет губернатор Глеб Никитин, прислушиваются на федеральном уровне: это и изменения законодательства, и оптимизация рабочих процессов в сфере экологии. Благодаря инициативам главы нашего региона мы видим, что форум «Великие реки» меняется – и визуально, и содержательно, по праву занимая место в списке центральных федеральных событий сферы экологии.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев подчеркнул, что уже более двух десятилетий форум «Великие реки» является ведущей площадкой для обсуждения экологического будущего планеты.

– Объединяя ведущих специалистов и экологическую общественность, форум помогает объективно оценить состояние природы, – отметил Евгений Викторович. – В этом году он посвящен теме внедрения научно обоснованных технологий устойчивого развития регионов в бассейнах великих рек, причем акцент сделан на развитие и внедрение отечественных технологий. Надеюсь, что результатом дискуссий и встреч станут реальные проекты и популярные акции, направленные на поддержание и сохранение природной среды.

Арзамасский приборостроительный завод – традиционный участник данного форума. Расходомеры, выпускаемые им, позволяют контролировать потребление природных ресурсов. Это значимый вклад в экологическую безопасность.

– Горы дают нам чистейшую воду, но оборудование, системы сильно изношены, они с советских времен эксплуатируются, – отметил почетный консул Республики Абхазия Владимир Литвинчук. – У нас курортная зона с большим количеством пансионатов, которые нуждаются в стабильной системе водоснабжения и ресурсосбережения. И продукция АПЗ необходима Абхазии. АПЗ делает наукоемкую продукцию не только для ОПК, но и бытового назначения, которая должна быть везде.

Впервые на «Великих реках» был представлен БПЛА «Грач» производства АПЗ, вызвавший неподдельный интерес участников и гостей форума.

– Беспилотный летательный аппарат может использоваться для сохранности природных ресурсов – мониторинга акватории рек, лесов, фиксации утечки вредных газов, обеспечения связи в труднодоступных местах с помощью специального оборудования, – рассказал директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин. - Данные, получаемые с помощью нашего беспилотника, в конечном итоге позволяют более оперативно принимать решения при ликвидации последствий ЧС.

В рамках форума экспозицию АПЗ посетили более 100 делегаций, в том числе и зарубежных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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