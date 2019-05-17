При поддержке Дмитрия Аржанова издана книга об истории Московского района Нижнего Новгорода

16 мая в Нижнем Новгороде состоялась презентация книги «Товарищ район», изданной в преддверии 50-летия Московского района Нижнего Новгорода. Книга рассказывает о людях, чьими усилиями создавался и развивался район, писалась его история.

Одним из партнеров издания книги стал член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Дмитрий Александрович Аржанов.

По словам Дмитрия Аржанова, с Московским районом Нижнего Новгорода связаны его детские и юношеские годы: здесь он учился в школе № 149, изучал радиосвязь в кружке клуба Зудова, работал токарем на машиностроительном заводе.

- Здесь формировался характер, появились первые настоящие друзья, многие из которых преуспели во взрослой жизни. От всей души желаю развития и процветания Московскому району и благополучия всем его жителям, - заявил Дмитрий Аржанов.

Автор проекта, составитель книги Иван Калмыков обратился к Дмитрию Аржанову со словами благодарности.

- От лица авторов-составителей, жителей района примите искреннюю благодарность за всемерную поддержку проекта. Ваша помощь на этапе подготовки и печати книги стала существенным подспорьем, позволила общественной инициативе воплотиться в жизнь, - отметил Иван Калмыков.

Общественную инициативу издания книги поддержали многие известные нижегородцы: генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, бывший губернатор Нижегородской области (2001-2005гг.) Геннадий Ходырев, председатель Совета министров РСФСР (1990-1991) Иван Силаев, вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, экс-глава Московского района (1994-1999) Сергей Гладышев.

Юбилей Московского района будет праздноваться в 2020 году.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2018 года компанией было реализовано 9,5 млрд кВт ч электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.