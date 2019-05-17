2019-05-17T15:27:02+03:00
Общество

Виталий Мутко и Глеб Никитин встретились с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City»

Вице-премьер правительства РФ прибыл в столицу Приволжья с рабочим визитом
Юлия ИСАЕВА
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Фото – Александр ВоложанинФото – Александр Воложанин
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Сегодня, 17 мая 2019 года, в Нижний Новгород с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Вместе с губернатором Нижегородской области он посетил самый скандальный объект строительства во всем регионе - ЖК «Новинки Smart City». На встречу были приглашены и обманутые дольщики.

- Меня заверили, что четыре дома в вашем жилом комплексе будут вводиться уже с октября этого года, - рассказал нижегородцам Виталий Мутко. Он пообещал дольщикам, что приедет к ним месяца через три-четыре, чтобы лично проверить ход работ.

По словам Глеба Никитина, на территории ЖК сейчас ведется комплексная работа по подключению коммуникаций.

Напомним, в марте 2018 года компания «Квартстрой», которая занималась строительством «Новинки Smart City», была признана банкротом. Участниками долевого строительства стали почти две тысячи человек, более 1500 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

- Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%, - сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в декабре 2018 года новым владельцем ЖК «Новинки Smart City» стало АО «Специализированный застройщик НО «Дирекция по строительству», а в апреле Виталий Мутко утвердил план мероприятий по восстановлению прав дольщиков с участием федерального и областного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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