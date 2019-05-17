Игорь Сербул: «Люди должны открыто высказываться о том, что их волнует в сфере благоустройства»

Вы занимаетесь чрезвычайно важной и ответственной работой. При этом вам также наверняка нередко доводится слышать слова критики в адрес своего ведомства. Первое, о чем я хотел бы с вами поговорить — это «мусорная» реформа, с момента запуска которой прошло уже пять месяцев. Чего удалось добиться на практике, и какие «болевые точки» существуют на сегодняшний день?

Безусловно, перед запуском реформы было много переживаний относительно того, как она будет реализована. Сейчас уже можно сказать, что ситуация стабильна: судя по обращением жителей и той информации, который мы располагаем, явный негатив сошел на нет. Люди пытаются разобраться в сути процессов и даже дают советы по поводу того, что, как и где можно улучшить. Как и любое новое начинание, «мусорная» реформа сопряжена с рядом сложностей — мы должны это понимать.

Но так называемый «тестовый» период продолжается, или он уже завершен?

Какое-то время этот период еще будет продолжаться. Дело в том, что в некоторых отдаленных районах и населенных пунктах фактически реформа еще не началась. Как только региональные операторы обеспечат 100-процентный охват территории области, можно будет говорить о завершении «тестового» режима.

Растет или снижается на сегодняшний день частота жалоб в ГЖИ по поводу уборки мусора и содержания контейнерных площадок?

На данный момент мы имеем порядка 4000 подобных обращений от жителей. В последнее время их стало чуть больше: это связано с тем, что закончился зимний период, и были обнаружены старые свалки, которые были спрятаны под снегом. Кроме того, сейчас проводится месячник по благоустройству: все растительные отходы — сметы и спилы — не всегда своевременно вывозятся с контейнерных площадок, люди это видят, и, естественно, это вызывает некоторое недовольство.

Четыре тысячи — это то количество жалоб, которое было официально зарегистрировано инспекцией. Жалоб в соцсетях в разы больше — вам это известно, поскольку и вы, и профильное министерство, и губернатор Глеб Никитин лично — все следят за статистикой. Причем выяснилось, что оперативность реакции властей на такие жалобы в соцсетях гораздо выше. Правильно ли, на ваш взгляд, использовать социальные сети как инструмент борьбы с недобросовестными ДУКами?

По моему мнению, обсуждение работы коммунальных служб в соцсетях действительно приносит пользу. Люди должны открыто высказываться о том, что их волнует. Мы, со своей стороны, стараемся не только отрабатывать такие обращения, но и даем обратную связь — отчет о работе, проделанной нами на том или ином объекте.

Если жалобы в соцсетях эффективны, то, чем лучше вы работаете, тем больше таких обращений будет. Вы ведь это понимаете?

Так и есть. Чем более мы открыты, и чем больше источников информации будет в нашем распоряжении — официальные обращения, «горячие линии», социальные сети и так далее — тем лучше мы будем выполнять свою работу.

То, что сегодня государство «развернулось» к людям — это хороший знак. Но хватает ли вам кадров и компетенций?

С тем объемом работы, который есть на сегодняшний день, мы пока справляемся.

На что в основном жалуются жители?

Далеко не все обращения поступают к нам именно в форме жалоб. Зачастую граждане просто хотят понять, по какому принципу формируются тарифы и нормативы, или как быть в случае, если скажем, зарегистрированных жильцов нет, а есть только собственник. На долю жалоб приходится всего порядка 15% обращений - они, как правило, связаны с несвоевременным вывозом мусора или некачественной уборкой контейнерных площадок.

В этой связи мы не можем не коснуться работы ДУКов, которую многие оценивают как неидеальную - если не откровенно отвратительную. Ситуация где-то лучше, где-то - хуже: на примере своего Канавинского района могу сказать, что дворников в разы меньше, чем необходимо. Как и кто с этим должен бороться?

«Мусорная» реформа ни в коей мере не освободила домоуправляющие компании от ответственности - они были обязаны содержать придомовые территории раньше, и обязаны это делать до сих пор. Из тарифов ДУКов была исключена только плата за вывоз отходов, а все, что касается уборки контейнерных площадок, по-прежнему относится к ним. Мы пристально наблюдаем за работой домоуправляющих компаний и очень жестко реагируем на все выявленные нарушения.

Да, но речь ведь идет не только о контейнерных площадках. Есть еще дворы, подъезды, в конце концов. Население недовольно. Какова ваша оценка как контролирующего органа?

Как вы правильно сказали, ситуация на местах сильно отличается от района к району. У нас в области работают 340 управляющих компаний, и часть из них выполняет свои обязанности вполне ответственно. К тем, кто работает плохо, мы применяем весь пакет имеющихся у нас полномочий, и могу сказать, что штрафы за нарушение лицензионных требование довольно серьезные.

О каких суммах идет речь?

Для юридического лица сумма штрафа может составлять от 250 до 300 тысяч рублей. Причем, если ранее мы направляли протоколы в мировой суд, то с этого года получили полномочия рассматривать их сами, что ускоряет процедуру и дает недобросовестным ДУКам меньше «лазеек».

А если штрафы не дают результата? Существует ли практика отзыва лицензий у домоуправляющих компаний?

Конечно. Процедура лишения лицензии четко прописана в Жилищном кодексе. В Нижегородской области такая практика уже применялась несколько раз, кроме того, в ближайшее время м начнем использовать и такую меру административного воздействия как дисквалификация должностных лиц.

Угроза увольнения действительно часто оказывается довольно эффективной. Но существуют ли еще какие-нибудь методы воздействия, кроме репрессивных?

Конечно, везде нужен индивидуальный подход: с кем-то достаточно поговорить, а где-то помогают только дополнительные меры.

Согласно соцопросам, большинство россиян далеки от политики и больше интересуются вопросами быта и благоустройства. Мало кто действительно хочет переехать в другую страну, но при этом то состояние, в котором содержатся многие жилые дома, а также общественные территории, людей не устраивает. Здесь, опять же, есть исключения — например, в Москве есть не только деньги, но и эффективные управленцы. У вас нет ощущения, что что-то не так именно с Нижегородской областью?

У нас вполне достаточно квалифицированных и талантливых кадров, есть грамотные и инициативные жители. Но общая ситуация, в том числе в сфере благоустройства — зависит от всех граждан без исключения. Есть известное выражение: «Чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят». Ну и, безусловно, каждый специалист, каждый чиновник, должен добросовестно исполнять свои обязанности — они получают за это деньги налогоплательщиков.

Недавно я был на субботнике в Канавинском районе, где недавно благоустроили сквер имени Григорьева, потратив на это из бюджета значительную сумму. Вроде все красиво и замечательно, но окурки и бутылки, конечно, портят общую картину. Получается, приоритетом действительно должно быть формирование культуры у населения. Кстати, как вы оцениваете результаты месячника по благоустройству?

По месячнику у нас есть вопросы - в первую очередь, к руководителям органов муниципальной власти. Пока что обычно получается так: в одном месте мусор убрали, в другое — подкинули. Кроме того, где-то не были своевременно заключены договоры с регоператорами, еще где-то — не заложены бюджетные средства на уборку территорий. При этом месячник по благоустройству проводится каждый год, и всем органам власти известно, что к нему надо готовиться.

Какие-то оргвыводы будут сделаны?

Разумеется. Об итогах месячника будет доложено губернатору Глебу Никитину: мы отметим, кто сработал лучше, кто — хуже. Но это, подчеркну, лишь правительственная оценка. Главное — чтобы довольны были люди, а не чиновники.