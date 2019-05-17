Субботник AntiСВИН состоится в Нижнем Новгороде 18 мая

Очередной субботник AntiСВИН состоится в эту субботу, 18 мая 2019 года, на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Сбор участников состоится в 10:00 под метромостом. Всем волонтерам будут выданы мешки, перчатки и вода.

- Мы будем убирать мусор на трассе забега «Беги, Герой!», который состоится 19 мая. Участвовать в субботнике могут все – и те, кто собирается бежать, и кто не собирается. Кроме обычных помощников, в команду организаторов AntiСВИНа нужен еще один человек на машине, которому мы отдадим часть мешков и отправим в середину набережной, чтобы не бегать за мешками в начальную точку. А еще один человек нужен на раздачу мешков и перчаток, которые будут лежать в моей машине, - рассказала организатор AntiСВИНа Руфина Клишковская.

По окончанию субботника участников AntiСВИНа ждет пикник, а самых активных еще и подарки!