Бесплатные медицинские профосмотры стали ежегодными

Начиная с 6 мая 2019 года, изменились правила профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, которые проводятся за счет средств ОМС. Теперь проходить бесплатные профобследования можно каждый год, а не раз в два года, а бесплатную диспансеризацию – раз в три года.

Изменения связаны в вступлением в силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

- Сегодня каждый человек от 18 лет и старше, застрахованный в системе ОМС, имеет право и возможность ежегодно пройти профилактический медицинский осмотр, а диспансеризацию – раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет. При этом те, кому исполнилось 40 лет, смогут проходить ее ежегодно, - пояснила директор ТФОМС Нижегородской области Светлана Малышева.

Кроме того, расширен список болезней, при которых надо проходить диспансерное обследование два-три раза в год. В него вошли преддиабет, диабет второго типа, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и хронические заболевания почек. Проверить здоровье также смогут люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, гиперхолестеринемией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

И что особенно приятно, для прохождения диспансеризации, каждый нижегородец раз в три года может взять оплачиваемый выходной. А людям предпенсионного возраста положено два таких выходных.

- Поскольку по новому приказу диспансеризацию лицам 40 лет и старше рекомендуется проходить ежегодно, обсуждается возможность внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс, - обрадовала Светлана Малышева.

Если врачи рекомендуют вам пройти обследование или лечение по ОМС, то вы можете обратиться в свою страховую компанию, где страховой представитель подробно расскажет вам о каждом вашем шаге, а также о том, какие услуги вам будут предоставлены бесплатно и в какой срок. Все контакты специалиста, отвечающего за информационное сопровождение конкретного человека, имеются в личном кабинете портала Госуслуг.

КСТАТИ

Если в поликлинике или больнице ваши права нарушаются, вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, или позвонить по бесплатному круглосуточному телефонну контакт-центра ТФОМС Нижегородской области: 8-800-333-71-93. Звонок бесплатный.

ЦИФРЫ

В 2019 году диспансеризацию взрослого населения должны пройти 528 905 человек, в том числе онкоскрининг (исследование кала на скрытую кровь и маммография молочных желез у женщин), который сдается один раз в два года, - 66 312 человек.

За первые три месяца этого года бесплатную диспансеризация уже прошли 128 494 нижегородцев, в том числе онкоскрининг - 19 338 человек.