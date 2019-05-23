После скандала с антисанитарией в палатах детского отделения Кстовской ЦРБ сделали ремонт
В Кстовской центральной районной больнице начали делать косметический ремонт. Поводом послужил скандал, который разразился после того, как в социальных сетях появились жуткие фотографии, сделанные в одной из палат детского отделения: стены и пол покрылись пятнами, умывальники и душ – ржавчиной, а в столовой завелись тараканы.
Палаты детского отделения до ремонта
Спустя пару недель местные жители обнародовали новые снимки: стены в больнице зашпаклеваны и покрашены, напольное покрытие заменено, мебель закуплена. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
- В отдельных палатах педиатрического отделения действительно был выполнен ремонт. Он проводился за счет собственных средств лечебного учреждения, - рассказали в пресс-службе.
Палаты после ремонта Фото: кстовскийрайон.рф
Нижегородцы остались довольны.
- Молодцы, руководство больницы, что быстро отреагировали! Надеемся, что это не пустые слова! ждем порядка в в ЦРБ, - написал в социальных сетях Сергей Яшин.
- Так же хотелось бы увидеть и процедурный кабинет, и туалеты, и фасад здания, а так же узнать состояние кровли и состояние пищеблока! – оставила пожелания Марьяна Осенняя.
- Интернет - великая штука. Выложили, раз, и сделали быстренько, - добавила Александра Дегтева
КСТАТИ
Капитальный ремонт детского отделения Кстовской ЦРБ будет проведен в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Деньги будут выделены из областного бюджета. А в этом году на ряд работ выделят около 20 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU