2019-05-23T16:06:24+03:00
Общество

После скандала с антисанитарией в палатах детского отделения Кстовской ЦРБ сделали ремонт

Деньги на работы выделила сама больница [фото]
Юлия ИСАЕВА
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На фото палата до и после ремонтаНа фото палата до и после ремонта
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В Кстовской центральной районной больнице начали делать косметический ремонт. Поводом послужил скандал, который разразился после того, как в социальных сетях появились жуткие фотографии, сделанные в одной из палат детского отделения: стены и пол покрылись пятнами, умывальники и душ – ржавчиной, а в столовой завелись тараканы.

Палаты детского отделения до ремонта

Палаты детского отделения до ремонта

Спустя пару недель местные жители обнародовали новые снимки: стены в больнице зашпаклеваны и покрашены, напольное покрытие заменено, мебель закуплена. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- В отдельных палатах педиатрического отделения действительно был выполнен ремонт. Он проводился за счет собственных средств лечебного учреждения, - рассказали в пресс-службе.

Палаты после ремонта Фото: кстовскийрайон.рф

Палаты после ремонта Фото: кстовскийрайон.рф

Нижегородцы остались довольны.

- Молодцы, руководство больницы, что быстро отреагировали! Надеемся, что это не пустые слова! ждем порядка в в ЦРБ, - написал в социальных сетях Сергей Яшин.

- Так же хотелось бы увидеть и процедурный кабинет, и туалеты, и фасад здания, а так же узнать состояние кровли и состояние пищеблока! – оставила пожелания Марьяна Осенняя.

- Интернет - великая штука. Выложили, раз, и сделали быстренько, - добавила Александра Дегтева

КСТАТИ

Капитальный ремонт детского отделения Кстовской ЦРБ будет проведен в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Деньги будут выделены из областного бюджета. А в этом году на ряд работ выделят около 20 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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