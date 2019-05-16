Люди дела: Волонтеры МТС отремонтировали и благоустроили мемориал ВОВ в Балахне

9 Мая вся Россия отмечала 74-летие Победы в Великой Отечественной войне - священный праздник для каждого из нас.

Сейчас во всех уголках нашей необъятной страны есть мемориалы, которые были сооружены в память выдающихся военных событий, деятелей, героев фронта и тыла. Люди несут к ним цветы в память о тех, кто не вернулся с поля боя. К сожалению, с течением времени эти памятники разрушаются. И их тысячи.

Решение есть!

«Компания МТС» создала волонтерскую акцию под названием «Память Победы». В рамках этого проекта по всей России проводится уборка территорий, легкий ремонт, посадка деревьев и возложение цветов на территории памятников Великой Отечественной войны.

Нижегородские волонтеры выбрали для благоустройства известный мемориал на территории Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината, бывшего в годы войны единственным производителем газетной бумаги, на которой печатались центральные газеты, армейские издания и листовки, поддерживающие боевой дух солдат.

В уборке территории принимали участие ветераны ВОВ и сотрудники бумкомбинатаФото: Юлия ИСАЕВА

Вместе с добровольцами МТС «Комсомолка» отправилась к обелиску, чтобы завершить работы по благоустройству и торжественно открыть обновленный мемориал вместе с ветеранами и местными жителями.

Из первых уст

День выдался жарким. Прихватив все необходимое – перчатки, лопаты, грабли и лейки – мы с волонтерами выехали в Балахну рано утром, чтобы успеть к началу церемонии, запланированной на 11.00.

Обелиск, установленный рядом с бумажным комбинатом, очень красив: он представляет собой стелу, устремленную в небо. На мемориале выгравированы имена более 700 работников предприятия, воевавших и погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник был отштукатурен и покрашен волонтерами МТС еще накануне 9 Мая. Осталось посадить цветы и очистить территорию от мусора.

Благоустраивать территорию мемориала пришли и местные жителиФото: Юлия ИСАЕВА

Пока ребята в ярко-красных футболках с надписью "МТС" расставляли стулья для почетных гостей и готовились к открытию, к мемориалу начали стекаться балахнинцы - в основном пожилые люди, ветераны войны. Со слезами на глазах они не переставали благодарить волонтеров за то, что они не забывают своих героев и делают добрые дела.

Вооружившись граблями волонтеры дружно собирали старые увядшие цветы и листья в огромные мусорные пакетыФото: Юлия ИСАЕВА

На открытие обновленного обелиска приехали и местные чиновники.

- Сегодня проводится одно из самых важных мероприятий, потому что это память, которая должна оставаться в наших сердцах, в сердцах наших детей. Огромное спасибо всем, кто участвовал в восстановлении этого памятника. Думаю, это не последний мемориал в Балахне, который мы отреставрируем, - поделился эмоциями глава МСУ Балахнинского района Алексей Левкович.

Депутат земского собрания Балахнинского муниципального района Максим Астахов, в свою очередь, рассказал о значении памятника для бумажного комбината.

- МТС восстановил наш памятник павшим сотрудникам предприятия. Свыше двух тысяч человек, которые трудились на бумкомбинате «Волга», участвовали в боях во время Великой отечественной войны. Около полутора тысяч были награждены, в том числе и 880 женщин – это больше половины, - рассказал Астахов.

Мы помним!

Ближе к полудню территория мемориала уже была очищена от мусора – вооружившись граблями, волонтеры дружно собирали старые увядшие цветы и листья в огромные мусорные пакеты: я, кстати, насчитала около шести полных мешков, отправленных на свалку.

Рядом с отреставрированным обелиском гости и участники акции выпустили в небо охапку воздушных шаров в память о тех, кто погиб в годы войны, а затем посадили в клумбы красивые цветы.

В рамках проекта МТС по всей России проводится уборка территорий, легкий ремонт, посадка деревьев и возложение цветов на территории памятников Великой отечественной войны.Фото: Юлия ИСАЕВА

Местные жители и сотрудники бумкомбината еще долго благодарили волонтеров за работу. Доброе дело сделали, молодцы.

Рядом с отреставрированным обелиском гости и участники акции выпустили в небо охапку воздушных шаров в память о тех, кто погиб в годы войныФото: Юлия ИСАЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков:

- Память Победы должна не только жить в наших сердцах, но и отражаться в наших действиях. МТС работает на территории всей России, и мы считаем себя обязанными работать на благо регионов. Великая Отечественная Война затронула практически каждую семью в нашей стране, и в память о тех героических днях было воздвигнуто множество мемориалов. К сожалению, не все из них сохранились в первозданном виде до наших дней – где-то «постарались» климатические условия, где-то за монументами не было должного ухода. Волонтеры-сотрудники МТС нашли и восстановили этой весной десятки военных памятников, и мы рады, что смогли внести посильный вклад в сохранение памяти о великом подвиге всего нашего народа в военные годы.