Глеб Никитин: «Дни Нижегородской области пройдут в Москве в 2020 году»

В 2020 году в Москве планируется провести Дни Нижегородской области. Эти торжественные мероприятия будут приурочены к предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода.

- Правительство региона предложило провести Дни Нижегородской области в Москве, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мэр столицы Сергей Собянин поддержал нашу инициативу. Уже решено, что Дни Нижегородской области в Москве состоятся в июне 2020 года.

К слову, проведение Дней различных субъектов Российской Федерации в Москве стали традицией. Это позволяет укрепить экономические и культурные связи между регионами. К примеру, в ходе проведения Дней Нижегородской области власти региона намерены показать культурный потенциал столицы Приволжья: концерты ведущих творческих коллективов, гастроли нижегородских театров, выставки из фонда музеев Нижнего Новгорода. И, наконец, планируется продемонстрировать туристский потенциал Нижегородской области.

КСТАТИ

Праздничные мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, стартуют 12 июня в 2021 году. Кульминацией празднеств станет 19 августа 2021 года.