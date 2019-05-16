2019-05-16T15:43:33+03:00
Происшествия

Лифт с людьми обрушился в Нижнем Новгороде

К счастью, во время падения никто не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Лифт с людьми обрушился в Нижнем Новгороде . ФОТО: Регион-52.Лифт с людьми обрушился в Нижнем Новгороде . ФОТО: Регион-52.
Изменить размер текста:

Грохот, резкий толчок и свободное падение – поездка на лифте едва не закончилась трагедией для жителей дома № 1 по улице Усилова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Во время обрушения в лифте находились три человека, в том числе один ребенок. К счастью, никто из них не пострадал.

- Сообщение об этом происшествии к нам поступило в 20:39 14 мая, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Лифт пролетел с шестого до третьего этажа, после чего сработала система экстренного торможения. На место происшествия выезжали сотрудники аварийно-спасательного отряда, пожарной бригады и скорой помощи. В момент падения в лифте находились три человека, в том числе один ребенок. Приехавшие на место медики осмотрели их, но никаких травм у них обнаружено не было. От госпитализации они отказались.

Впрочем, сами жители теперь все равно опасаются пользоваться таким лифтом. Тем более что ремонта там не было давным-давно.

- Этому лифту уже 36 лет, - пишут нижегородцы в группе "Регион-52". - И за это время он ни разу не ремонтировался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24