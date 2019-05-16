Лифт с людьми обрушился в Нижнем Новгороде

Грохот, резкий толчок и свободное падение – поездка на лифте едва не закончилась трагедией для жителей дома № 1 по улице Усилова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Во время обрушения в лифте находились три человека, в том числе один ребенок. К счастью, никто из них не пострадал.

- Сообщение об этом происшествии к нам поступило в 20:39 14 мая, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Лифт пролетел с шестого до третьего этажа, после чего сработала система экстренного торможения. На место происшествия выезжали сотрудники аварийно-спасательного отряда, пожарной бригады и скорой помощи. В момент падения в лифте находились три человека, в том числе один ребенок. Приехавшие на место медики осмотрели их, но никаких травм у них обнаружено не было. От госпитализации они отказались.

Впрочем, сами жители теперь все равно опасаются пользоваться таким лифтом. Тем более что ремонта там не было давным-давно.

- Этому лифту уже 36 лет, - пишут нижегородцы в группе "Регион-52". - И за это время он ни разу не ремонтировался.